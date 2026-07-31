В Азиатской конфедерации футбола призвали FIFA «пересмотреть систему управления»

Азиатская конфедерация футбола (AFC) выступила против проекта Международной федерации футбола (FIFA) о продаже прав на чемпионаты мира частным инвесторам. Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее FIFA подтвердила, что намерена создать новую организацию — FIFA Forward Enterprise (FFE), которая контролировала бы коммерческую деятельность руководящей футбольной структуры, связанную с ее основными турнирами, в том числе чемпионатами мира. Одним из инвесторов, как выяснила газета The Times, должна была стать компания Thrive Eternal Джошуа Кушнера — брата Джареда Кушнера, который является зятем Дональда Трампа.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) раскритиковал эту инициативу. В организации заявили, что «ни одна европейская сборная не будет участвовать в соревнованиях под эгидой FIFA до тех пор, пока эти предложения остаются в силе». Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) также выступила против проекта FIFA, однако не присоединилась к бойкоту.

«Чемпионат мира — это вершина мирового футбола, и его сила заключается в участии всех конфедераций и ведущих футбольных держав мира. Любое предложение, которое рискует подорвать единство соревнований, должно быть пересмотрено»,— заявили в пресс-службе AFC.

Также в AFC отметили, что вопрос о FFE «выявил фундаментальные недостатки в процессах консультаций и принятия решений» головной футбольной структуры. В организации заявили о необходимости «проведения институциональных реформ» и «срочного пересмотра системы управления FIFA».

Арнольд Кабанов