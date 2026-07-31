В Азиатской конфедерации футбола призвали FIFA «пересмотреть систему управления»
Азиатская конфедерация футбола (AFC) выступила против проекта Международной федерации футбола (FIFA) о продаже прав на чемпионаты мира частным инвесторам. Об этом сообщается на сайте организации.
Ранее FIFA подтвердила, что намерена создать новую организацию — FIFA Forward Enterprise (FFE), которая контролировала бы коммерческую деятельность руководящей футбольной структуры, связанную с ее основными турнирами, в том числе чемпионатами мира. Одним из инвесторов, как выяснила газета The Times, должна была стать компания Thrive Eternal Джошуа Кушнера — брата Джареда Кушнера, который является зятем Дональда Трампа.
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) раскритиковал эту инициативу. В организации заявили, что «ни одна европейская сборная не будет участвовать в соревнованиях под эгидой FIFA до тех пор, пока эти предложения остаются в силе». Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) также выступила против проекта FIFA, однако не присоединилась к бойкоту.
«Чемпионат мира — это вершина мирового футбола, и его сила заключается в участии всех конфедераций и ведущих футбольных держав мира. Любое предложение, которое рискует подорвать единство соревнований, должно быть пересмотрено»,— заявили в пресс-службе AFC.
Также в AFC отметили, что вопрос о FFE «выявил фундаментальные недостатки в процессах консультаций и принятия решений» головной футбольной структуры. В организации заявили о необходимости «проведения институциональных реформ» и «срочного пересмотра системы управления FIFA».
Инициатива FIFA по созданию новой дочерней компании FIFA Forward Enterprise (FFE) для контроля над коммерческой деятельностью и продажи доли частным инвесторам активно обсуждается в мировом футбольном сообществе. FIFA в лице Джанни Инфантино позиционирует эту идею как способ раскрыть коммерческий потенциал организации, привлечь около 4,2 миллиарда долларов инвестиций до конца года и увеличить поступления для национальных ассоциаций-членов через программу FIFA Fast-Forward Program до 20-24 миллионов долларов за цикл. Однако это вызывает значительное сопротивление, в частности, со стороны UEFA, которые считают FFE попыткой «продать душу футбола» и «переходом черты, которую управляющие им институции не имеют права переходить никогда».
Критика также исходит от национальных и континентальных футбольных организаций, а также от политических фигур, таких как премьер-министр Великобритании Энди Бернем, который назвал это предложение абсурдным и отметил, что «футбол не может подчиняться логике финансовых рынков». В то время как латиноамериканские наблюдатели видят в переменах потенциальную выгоду, европейские говорят о коммерциализации и «американизации» футбола, а также обеспокоены возможными катастрофическими последствиями, обращая внимание на влияние семьи Трампа, поскольку одним из инвесторов должна стать компания Thrive Eternal Джошуа Кушнера, брата зятя Дональда Трампа. Президент FIFA при этом планирует свою безальтернативную переизбрание в 2027 году на четвёртый срок и может возглавить новую компанию после окончания своего президентства в 2031 году в качестве комиссара.