Прокуратура запросила для Чекалиной шесть лет условно

Обвинение потребовало приговорить к шести годам лишения свободы условно блогера Валерию Чекалину (Лерчек) по делу о выводе из России более 250 млн руб., полученных от фитнес-марафона «Идеальное тело». Также ее хотят оштрафовать на 1,221 млрд руб. и запретить администрирование сайтов на несколько лет. Об этом «Ъ» сообщил источник, осведомленный о ходе процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Чекалина

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Валерия Чекалина

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Накануне Гагаринский суд Москвы возобновил прерванный в середине марта процесс. Он был приостановлен из-за болезни Чекалиной, у которой после родов обнаружили рак желудка 4-й стадии. После прохождения курсов химиотерапии прокуратура настояла на продолжении разбирательства. Оно по просьбе защиты было объявлено закрытым.

Уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной, ее бывшего мужа Артема Чекалина и делового партнера пары Романа Вишняка было возбуждено в 2024 году. По версии следствия, фигуранты вывели из России в Объединенные Арабские Эмираты по подложным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) более 251 млн рублей, полученных от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело». Роман Вишняк признал вину, получив 2,5 года колонии. Валерия Чекалина отрицала вину, а ее экс-супруг согласился с обвинением частично. В апреле Артем Чекалин был осужден на 7 лет. Приговор по его делу в силу еще не вступил.

Мария Локотецкая