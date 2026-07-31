Прокуратура запросила для Чекалиной шесть лет условно
Обвинение потребовало приговорить к шести годам лишения свободы условно блогера Валерию Чекалину (Лерчек) по делу о выводе из России более 250 млн руб., полученных от фитнес-марафона «Идеальное тело». Также ее хотят оштрафовать на 1,221 млрд руб. и запретить администрирование сайтов на несколько лет. Об этом «Ъ» сообщил источник, осведомленный о ходе процесса.
Валерия Чекалина
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Накануне Гагаринский суд Москвы возобновил прерванный в середине марта процесс. Он был приостановлен из-за болезни Чекалиной, у которой после родов обнаружили рак желудка 4-й стадии. После прохождения курсов химиотерапии прокуратура настояла на продолжении разбирательства. Оно по просьбе защиты было объявлено закрытым.
Уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной, ее бывшего мужа Артема Чекалина и делового партнера пары Романа Вишняка было возбуждено в 2024 году. По версии следствия, фигуранты вывели из России в Объединенные Арабские Эмираты по подложным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) более 251 млн рублей, полученных от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело». Роман Вишняк признал вину, получив 2,5 года колонии. Валерия Чекалина отрицала вину, а ее экс-супруг согласился с обвинением частично. В апреле Артем Чекалин был осужден на 7 лет. Приговор по его делу в силу еще не вступил.
Уголовное дело против Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа Артема Чекалина о выводе средств из России было возбуждено в 2024 году. Фигуранты дела обвиняются в незаконном переводе в Объединенные Арабские Эмираты более 250 млн рублей, полученных от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело», с использованием подложных документов в период с сентября 2021 по февраль 2022 года. Деньги переводились на счет компании в ОАЭ, при этом супруги не уведомили ФНС об открытии иностранного счета, а транзакции были оформлены как покупка информационного продукта.
Ранее в отношении Валерии и Артема Чекалиных уже возбуждались уголовные дела за налоговые нарушения и отмывание денег, которые были прекращены после выплаты ими 504 млн рублей задолженности. По новому делу Артем Чекалин частично признал вину, а Валерия Чекалина вину отрицала. Роман Вишняк, предполагаемый соучастник, признал вину полностью и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, получив 2,5 года колонии.
Валерия Чекалина утверждает, что ее роль сводилась лишь к записи тренировок, а организацией продажи продукта и администрированием сайта занималась компания в ОАЭ. Артем Чекалин возложил вину за происшедшее на Романа Вишняка, который, по словам Чекалина, предложил создать компанию в ОАЭ для платежей. Защита Чекалиных также настаивала на переквалификации дела со статьи о выводе средств на статью об уклонении от уплаты налогов.