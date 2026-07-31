В Оренбуржье зафиксировано превышение взвешенных веществ в воздухе из-за пожара

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» проводит мониторинг качества атмосферного воздуха на границе жилой застройки с подветренной стороны в ближайших населенных пунктах к ландшафтному пожару в Домбаровском районе. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Отобраны и исследованы пробы атмосферного воздуха по показателям: оксид углерода, взвешенные вещества, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы (п. Домбаровский, с. Зарево Домбаровского района, с. Еленовка Ясненского ГО). По результатам лабораторных исследований зафиксировано превышение взвешенных веществ в с. Зарево», — сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточняют, что жалоб от населения на запах и ухудшение самочувствия не поступало. В управлении рекомендуют минимизировать пребывание на открытом воздухе, регулярно проводить влажную уборку помещений, не забывать про обильное питье.

В четверг, 30 июля, в Оренбуржье был введен режим повышенной готовности из-за возгорания сухой травы в Домбаровском районе. О ликвидации ландшафтного пожара сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев в своем канале в MAX в пятницу утром, 31 июля. Общая площадь, пройденная огнем, составила 20 тыс. га.

Руфия Кутляева