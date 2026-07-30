В Оренбуржье введен режим повышенной готовности из-за возгорания сухой травы

В Домбаровском районе Оренбуржья введен режим повышенной готовности, ликвидируют ландшафтное возгорание сухой травы. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

К тушению привлечены средства экстренных служб. Всего задействованы 71 человек и 31 единица техники. Угрозы населенным пунктам нет, площадь пожара уточняется.

Как уточняют в правительстве Оренбургской области, ситуация осложняется неблагоприятным прогнозом погоды. В восточных районах области, включая Домбаровский, ожидается усиление ветра и повышение температуры до 40 градусов. В связи с этим профильные службы работают в усиленном режиме.

Руфия Кутляева