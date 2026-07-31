В Оренбуржье эвакуированные из-за ландшафтного пожара жители вернулись в дома, огонь ликвидирован

В пятницу, 31 июля, губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил в своем канале в MAX, что в Домбаровском районе ландшафтный пожар ликвидирован. Жители, эвакуация которых началась, вернулись в свои дома. Общая площадь, пройденная огнем, составила 20 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В четверг вечером Евгений Солнцев сообщил о непростой ситуации, усилился ветер, из-за чего скорость распространения огня усилилась. Началась превентивная эвакуация жителей четырех улиц районного центра в ПВР. Жители 70 домов согласились временно переехать. Глава региона уточнил, что было развернуто три временных пункта размещения.

В пятницу утром ландшафтный пожар удалось ликвидировать. Спасатели продолжают следить за тлеющими участками.

«Благодаря слаженной и самоотверженной работе наших спасателей сегодня ночью удалось отбить от огня жилые дома и детский лагерь “Сокол”. Жители, которым было предложено превентивно покинуть опасную зону, уже вернулись в свои дома. В борьбе со стихией были задействованы 69 человек и 32 единицы техники, а также беспилотная авиационная система», заявил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Руфия Кутляева