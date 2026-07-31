Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявления Дональда Трампа о желании завершить конфликт на Украине и его осторожность в вопросе предоставления лицензий на производство ракет Patriot, таких как Patriot, созвучны его предыдущим высказываниям. Ранее он неоднократно заявлял о стремлении к скорейшему завершению российско-украинского конфликта, подчёркивая, что поддерживает контакты с европейскими союзниками для разработки мирного соглашения. До прихода Трампа в Белый дом контактная группа в формате «Рамштайн», созданная для вооружения Украины, стала сворачиваться, а сам он предложил новую схему вооружения Украины на деньги европейских союзников.

Позиция США при администрации Трампа характеризуется готовностью к диалогу с Россией по урегулированию конфликта, при этом Владимир Путин также заявлял о готовности к переговорам. Однако стороны имели различия в условиях: Россия, к примеру, настаивала на отказе Украины от вступления в НАТО и признании ряда территорий частью РФ. Трамп также высказывался за то, чтобы окончательное решение по территориальным вопросам принимала сама Украина.

В целом, мировое сообщество, включая НАТО и ООН, выражало надежду на завершение конфликта, однако мнения относительно сроков и условий такого завершения разнились. Так, генсек НАТО Марк Рютте допускал урегулирование до конца 2025 года, но при этом полагает, что Россия продолжит представлять угрозу для Европы. Замглавы МИД России Сергей Вершинин указывал на возможность урегулирования с учетом первопричин конфликта.