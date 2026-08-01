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Дни рождения

2 августа исполняется 50 лет губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину

Дмитрий Демешин

Дмитрий Демешин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Дмитрий Демешин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Калужской области Владислав Шапша:

— Уважаемый Дмитрий Викторович, с юбилеем! Знаю Вас как большого профессионала с глубокими знаниями и принципиальной позицией. Ценю Ваш вклад в обеспечение верховенства закона на калужской земле. Убежден, что многосторонний опыт, активная жизненная позиция и целеустремленность позволяют Вам эффективно решать задачи, важные для развития Хабаровского края. Радуюсь Вашим сегодняшним успехам и устойчивому диалогу между нашими регионами. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, надежной поддержки родных, друзей, коллег и удачи во всех делах!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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