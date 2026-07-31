У троих кандидатов от ЛДПР в Алтайском крае оказалось гражданство Казахстана

Избирательная комиссия Алтайского края исключила шесть человек из партсписка ЛДПР на выборах в законодательное собрание региона. Соответствующее решение крайизбирком принял на этой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В частности, как выяснилось, трое кандидатов (Ирина, Алексей и Александр Антоновы) имеют гражданство Казахстана. При этом самозанятый Алексей Антонов возглавлял территориальную группу кандидатов партии №4. Данные о наличии у претендентов на мандаты гражданства другого государства подтвердило главное управление МВД по региону. В результате в зарегистрированном партсписке ЛДПР остался 131 кандидат.

ЛДПР стала первой партией, чьи кандидаты, включенные в партсписок, прошли регистрацию. По партспискам избираются 34 из 68 депутатов краевого заксобрания.

Валерий Лавский