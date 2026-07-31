На ремонт 3 км коллектора в Озерске выделили 173 млн рублей

Правительство Челябинской области выделило администрации Озерска 173 млн руб. на ремонт канализационного коллектора на проспекте Карла Маркса протяженностью 3 км. Об этом в социальных сетях сообщил мэр Сергей Гергенрейдер.

Вопрос финансирования рассмотрели 30 июля на межведомственной комиссии под председательством заместителя губернатора Татьяны Кучиц. Глава города некоторое время назад докладывал главе региона Алексею Текслеру о необходимости модернизации объекта, на котором постоянно происходят утечки. Местные власти организовали разработку проектно-сметной документации, после чего по ней было получено положительное заключение госэкспертизы. Планируется в ближайшее время заключить контракт с подрядчиком, чтобы начать работы в этом году. Ремонт займет около двух лет.

Виталина Ярховска