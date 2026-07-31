Акции Ozon упали более чем на 8% после эвакуации сотрудников склада в Татарстане

Составлено ИИ-Ассистентъ

Падение акций Ozon после эвакуации склада в Татарстане вписывается в общую тенденцию, где инвесторы чувствительно реагируют на новости о логистических рисках маркетплейсов. Ранее, 22 июля 2026 года, акции Ozon уже теряли более 5%, а их падение достигало 8% после сообщений об атаках БПЛА на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Аналитики объясняли это «эффектом домино» и опасениями инвесторов относительно общего оттока покупателей с маркетплейсов, хотя и считали такой сценарий маловероятным.

Схожая ситуация наблюдалась 20 июля 2026 года, когда акции Ozon рухнули почти на 14% в первые минуты торгов, достигнув минимума с декабря 2024 года, после ударов по складам Wildberries. Это привело к росту обеспокоенности инвесторов по поводу инфраструктурных рисков, которые могут потребовать увеличения затрат на охрану, страхование и резервные мощности.

В августе 2022 года пожар на подмосковном складе Ozon, где погиб один человек, также приводил к кратковременному падению акций компании, хотя котировки позже скорректировались. Тогда ущерб оценивался почти в 11 млрд рублей. Все эти случаи подчеркивают, что любые инциденты, связанные с логистической инфраструктурой Ozon, воспринимаются рынком как значительный фактор риска, несмотря на последующие заверения компании о нормализации ситуации.