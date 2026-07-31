Стоимость бензина в Воронежской области потеряла до 4% за неделю

По итогам мониторинга с 20 по 27 июля 2026 года в Воронежской области зафиксировано снижение розничных цен на все виды топлива. Заметнее всего подешевел бензин марки АИ-92 — почти на 4%, до 80,28 руб. за литр против 87,12 руб. неделей ранее. Об этом сообщил Воронежстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бензин АИ-95 снизился в цене почти на 2%. Его стоимость по состоянию на 27 июля составила 88,1 руб. за литр, на 20 июля — 93,4 руб. Дизельное топливо потеряло в цене примерно 2,5%, опустившись с 95,14 руб. до 87,63 руб. Самое незначительное уменьшение стоимости зафиксировано в сегменте АИ-98 и выше — на 1,83%, до 110,24 руб. против 112,37 руб.

Накануне стало известно, что бензин в Тамбовской области оказался самым дорогим среди регионов Черноземья. По состоянию на 27 июля 2026 года средняя цена литра автомобильного топлива здесь достигла 85,91 руб. В Воронежской области этот показатель составил 85,42 руб. — второе место в рейтинге. Замыкала тройку Курская область с 80,19 руб. за литр.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежское управление ФАС усмотрело признаки нарушения законодательства при установлении розничных цен на топливо независимыми операторами АЗС. Предупреждения получили индивидуальные предприниматели Алексей Алекумов и Андрей Питченко, а также ООО ТК «Движение».

Кабира Гасанова