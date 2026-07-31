Бывшего худрука омского «Пятого театра» отпустили по УДО

Куйбышевский райсуд Омска удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего художественного руководителя «Пятого театра» Никиты Гришпуна. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

В июле 2024 года суд по совокупности преступлений приговорил Никиту Гришпуна к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 8,5 млн руб. Подсудимого тогда признали виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, с марта 2016-го по ноябрь 2018 года фигурант дела заключал с подставными лицами фиктивные договоры на разработку светового оформления спектаклей. Полученные на эти цели 1,3 млн руб., согласно материалам дела, худрук театра похитил, а все работы по договорам фактически выполнил штатный осветитель учреждения.

Кроме того, следствие считает, что Никита Гришпун получил от режиссера театра Дениса Шибаева взятку в 4,2 млн руб. в обмен на общее покровительство.

Александра Стрелкова