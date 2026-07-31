Суд обязал власти Нижнего Тагила обследовать аварийные дома по ул. Черноморской

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал незаконным бездействие администрации города, обязав власти провести полное техническое обследование аварийных многоквартирных домов № 31, 39 и 110 по улице Черноморской, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Два дома были построены в 1954 году, один — в 1955 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

Поводом для разбирательства стали многочисленные жалобы горожан на крайне плохое состояние их жилья и полное бездействие местных властей по устранению нарушений. Областной госжилстройнадзор выявил в зданиях серьезные дефекты: поврежденные фасады, сквозные трещины в стенах, затопленные подвалы, гниение конструкций, провалы кровли, неудовлетворительное состояние чердачных перекрытий и лестниц, аварийное состояние электропроводки. Несмотря на это, межведомственная комиссия при мэрии не признала дома непригодными для проживания и планировала капитальный ремонт только в 2033-2038 годах.

Представители мэрии в суде ссылались на отсутствие бюджетных средств и перекладывали ответственность за содержание жилья на собственников квартир. Однако суд указал, что согласно законодательству обязанность по контролю безопасности жилого фонда лежит именно на органах местного самоуправления независимо от их финансового положения, а текущее состояние домов угрожает жизни граждан.

Суд постановил, что администрация уклонялась от исполнения прямых обязанностей. Муниципалитет должен в течение трех месяцев организовать обследование силами специализированной организации и по его результатам принять решение о признании домов непригодными для проживания или аварийными и подлежащими сносу. Судебные решения пока не вступили в законную силу.

Ирина Пичурина