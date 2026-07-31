Рост цен на соль в Норильске за полугодие составил 21%

Соль в Норильске с начала года подорожала на 21%. Сообщение о динамике потребительских цен размещено на официальном сайте «северной столицы» Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Кулагина / Коммерсантъ Фото: Анастасия Кулагина / Коммерсантъ

«Это связано с изменением ассортиментной структуры в торговых объектах и переориентацией поставщиков на более дорогие виды соли»,— пояснили в мэрии.

По данным городской администрации, средний темп роста цен на товары бакалеи составил 5,1%, но по ряду продуктов он значительно выше. Например, цена белокочанной капусты выросла на 64,1%, картофеля — на 54,7%, а овощей борщевого набора в целом — на 50,6%. Городские власти связали это с «сезонным истощением запасов старого урожая на складах к маю—июню и общероссийскими факторами, такими как неурожай в ряде южных регионов страны».

Валерий Лавский