В Каслях из-за столкновения автомобиля со столбом погибла пассажирка

После столкновения машины с электроопорой в Каслях одна пассажирка автомобиля погибла, другой пострадал. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По данным ГАИ, авария произошла ночью 31 июля во время дождя. Около дома №226 на улице Коммуны 20-летний пьяный водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП его 23-летняя пассажирка погибла на месте, еще одного 21-летнего пассажира госпитализировали с травмами. Предварительно сообщается, что все находившиеся в салоне автомобиля были не пристегнуты.

Виталина Ярховска