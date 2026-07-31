BP продаст активы по добыче нефти в Северном море

Британская нефтегазовая компания BP сообщила, что выставила на продажу свое подразделение по добыче в Северном море. В компании объяснили это стремлением сконцентрироваться на ключевых активах своего портфеля и направить капитал в наиболее перспективные с точки зрения доходности проекты. У BP пять месторождений в Северном море, которые производят чуть менее 100 тыс. баррелей нефти и газа в день и на которых работает 1,1 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Buchanan - WPA / Getty Images Фото: Andy Buchanan - WPA / Getty Images

Как отметила газета Financial Times, эта запланированная продажа «завершит более чем 60-летнюю деятельность нефтяного гиганта по добыче в Северном море». FT пишет, что BP официально объявила о намерении продать эти активы после того, как ранее в этом году вела переговоры о них с другой британской энергетической компанией — Ithaca Energy. Однако в итоге обсуждения сделки, которая оценивалась в £2 млрд ($2,7 млрд), завершились ничем.

Яна Рождественская