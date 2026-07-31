Володин напомнил о вступающих в силу с августа законах

С августа 2026 года в России вступает в силу несколько важных законодательных изменений, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере «Макс».

С 1 августа повысится размер накопительных пенсий на 17,3% и срочных пенсионных выплат на 19,32%. Изменения коснутся более чем 160 тыс. граждан и произойдут автоматически, без подачи заявлений.

Также с начала месяца в Налоговый кодекс будут внесены поправки, устанавливающие приоритетную форму получения налоговых уведомлений через «Госуслуги» для зарегистрированных пользователей. При этом граждане, не зарегистрировавшиеся на портале или отказавшиеся от электронной доставки, продолжат получать уведомления в бумажном виде. Режим налоговой тайны распространяется теперь и на сведения из личного кабинета на «Госуслугах».

Кроме того, ужесточится ответственность за мошенничество в сфере услуг связи с иностранцами или лицами без гражданства. За нарушение требований законодательства предусматриваются штрафы до 500 тыс. руб. или лишение свободы до одного года. Незаконный сбор или распространение данных о частной жизни из корыстных целей будет караться лишением свободы до четырех лет.

Наконец, с 6 августа вводится ответственность для управляющих многоквартирными домами за нарушение правил взаимодействия с операторами связи при монтаже и эксплуатации сетей. За нарушения предусмотрен штраф до 500 тыс. руб..