Из-за реконструкции участка теплотрассы на улице Российской в Челябинске ограничат движение автомобилей на два месяца, трамваев — на 20 дней. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 8 часов 1 августа до 20 часов 10 октября нельзя будет проехать по крайней правой полосе от второго корпуса дома №20 до дома №22 на улице Российской. С 8 часов 1 августа до 20 часов 20 августа закрывается движение трамваев по улице Российской от проспекта Победы до разворотного кольца. Работы ведет ООО «Уральский комплектующий завод». Восстановить нарушенное благоустройство подрядчик должен до 11 октября.

Виталина Ярховска