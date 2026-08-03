Дни рождения
Сегодня исполняется 64 года руководителю Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Игорю Алёшину
Игорь Алешин
Фото: Росалкогольрегулирование
Его поздравляет президент Ассоциации производителей «Русской водки» Владислав Спирин:
—Уважаемый Игорь Олегович! От лица всех членов ассоциации и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Профессионализм, многолетний опыт и преданность делу вызывают искреннее уважение. Именно реальными делами Вы заслужили безусловный авторитет среди профессионального сообщества. Желаю Вам крепкого здоровья, большого счастья, успехов в решении новых задач!