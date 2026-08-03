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Дни рождения

Сегодня исполняется 64 года руководителю Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Игорю Алёшину

Игорь Алешин

Игорь Алешин

Фото: Росалкогольрегулирование

Игорь Алешин

Фото: Росалкогольрегулирование

Его поздравляет президент Ассоциации производителей «Русской водки» Владислав Спирин:

—Уважаемый Игорь Олегович! От лица всех членов ассоциации и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Профессионализм, многолетний опыт и преданность делу вызывают искреннее уважение. Именно реальными делами Вы заслужили безусловный авторитет среди профессионального сообщества. Желаю Вам крепкого здоровья, большого счастья, успехов в решении новых задач!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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