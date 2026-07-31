На курганской ферме при пожаре погибли 2,5 тыс. поросят

В деревне Снежная Кетовского округа на животноводческой ферме в результате пожара погибли 2,5 тыс. поросят. Такое же количество сотрудники ГУ МЧС по Курганской области смогли спасти, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о пожаре на комплексе площадью около 4,5 тыс. кв. м поступило ранним утром 31 июля. Из-за внутренней отделки фермы пластиком дым мгновенно заполнил ее и привел к гибели 2,5 тыс. поросят. Еще 2,5 тыс. животных удалось спасти. Пожар локализовали спустя 2,5 часа на общей площади 300 кв. м, еще через полчаса удалось ликвидировать открытое горение. На данный момент сотрудники МЧС России проливают конструкции здания. К ликвидации ЧП привлечены 33 человека личного состава ведомства и девять единиц техники.

Виталина Ярховска