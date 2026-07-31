На москвичей завели дело за незаконное обслуживание сим-боксов в Челябинске

Оперативники УФСБ России по Челябинской области совместно с сотрудниками регионального ГУ МВД задержали двух уроженцев Москвы. Их подозревают в незаконном обслуживании сим-боксов для совершения преступлений (ч. 2 ст. 274.3 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в мае 35-летний москвич получил предложение о работе от неизвестных лиц и вступил в преступную группу. В июле он обеспечивал функционирование сим-боксов в арендованных квартирах в Челябинске, используя специализированное программное обеспечение. К незаконной деятельности уроженец столицы привлек свою 54-летнюю мать. Каналы связи позволяли обходить системы идентификации операторов связи, чтобы анонимно звонить, писать сообщения и скрывать реальное местоположение абонентов. Кроме того, через эти каналы массово распространялись ложные сообщения о террористических угрозах и совершались дистанционные мошенничества. Подельники не только организовывали работу сим-боксов, но также пополняли балансы номеров и регистрировали интернет-аккаунты на них.

Установлено, что из-за работы сим-боксов пострадал 60-летний житель Ивановской области, который перевел мошенникам 690 тыс. руб.

Во время обысков были изъяты четыре сим-бокса, мобильные устройства, порядка 150 сим-карт различных операторов сотовой связи, портативные компьютеры и средства видеосвязи. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Виталина Ярховска