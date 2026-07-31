«Вредитель завелся»

В РЖД отреагировали на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о намерении взимать с российской компании $2 млрд в год за аренду железных дорог в республике. В Москве утверждают, что в случае одностороннего разрыва концессионного соглашения будут требовать компенсации убытков. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что отношения РФ и Армении находятся на грани серьезного обострения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Никол Пашинян, судя по всему, решил перейти в контрнаступление и показать, что его слова не расходятся с реальными делами. Буквально накануне премьер-министр фактически обвинил Москву в политическом давлении и даже вмешательстве во внутренние дела. Армения, по его словам, имеет суверенное право самостоятельно выбирать дальнейший путь развития, с кем быть: с Россией или Европой. При этом торговые отношения с первой и участие республики в Евразийском экономическом союзе в понимании Пашиняна выносятся за скобки: это исключительно бизнес-вопросы, которые должны решаться в соответствующем порядке.

Владимир Путин в ходе последнего телефонного разговора предложил главе армянского правительства не тянуть и оперативно спросить у народа, что он по этому поводу думает. Тогда, по словам российского президента, можно будет говорить о возобновлении экспорта армянских товаров. Речь идет о вступлении в ЕС или сохранении связей с ЕАЭС.

И вот на следующий день Пашинян заявил, что может потребовать с России, а точнее, с РЖД $2 млрд в год за аренду железных дорог республики. В подробности за неимением времени вникать не будем. Стоит лишь напомнить, что в 2008 году актив был передан в концессию дочерней структуре российской компании. Однако Пашинян недоволен этим соглашением и намерен его пересмотреть, на что Ереван, по словам политика, имеет полное право.

Как бы то ни было, два союзных государства, судя по всему, вступают в серьезную конфронтацию.

Считается, что у Москвы есть козырь, который невозможно побить, — природный газ. Так, можно повысить на него тарифы или вообще остановить поставки. Но не все здесь однозначно. Такое давление со стороны бывшей метрополии вполне может укрепить позиции Пашиняна и позволит ему наконец-то заключить мирный договор с Азербайджаном, получив в том числе поддержку Турции, а также США (вспоминаем «коридор Трампа»). Республика Армения при таком сценарии имеет все шансы окончательно порвать связи с Россией.

То есть премьер демонстрирует, условно, пророссийской части населения, что от партнера-союзника не отворачивается, а наоборот. Мол, он с радостью и дальше готов с РФ сотрудничать и даже дружить, но его отвергают и навязывают свою волю. Тем более провести референдум о выборе пути юридически непросто, пока ЕС не принял и не ответил на заявку о вступлении Армении в сообщество.

Что касается ЕАЭС, и здесь все сложно: из организации нельзя никого исключить против его воли. Впрочем, когда в дело вступает большая политика, юридические аспекты уходят на второй план. К слову, Россия не пускает армянские товары исключительно по санитарным причинам. Вредитель в них завелся.

Дмитрий Дризе