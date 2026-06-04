Глава МИД Армении подписал рамочное соглашение по «Маршруту Трампа»

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписал с США рамочное соглашение по строительству «Маршрута Трампа». Транзитный коридор должен соединить Азербайджан с его Нахичеванской автономией через армянскую территорию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Мирзоян напомнил, что Армения и США парафировали это соглашение во время поездки американского госсекретаря Марко Рубио в Ереван 26 мая. «Марко Рубио поставил свою подпись под документом, он был доставлен в Ереван, и сейчас я поставил под ним подписи армянской стороны, тем самым дистанционное подписание документа завершено и он готов к ратификации»,— сказал господин Мирзоян в видеообращении (цитата по ТАСС).

Декларация о создании «Маршрута Трампа» была подписана руководством Армении, США и Азербайджана 8 августа 2025 года во время встречи в Белом доме. Система транспортных коммуникаций протяженностью 42 км пройдет через Сюникскую область на юге Армении. Предполагается, что республика сохранит суверенитет над своей территорией, но управлять маршрутом будет частная американская компания, получившая соответствующую лицензию. В апреле президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что автодорога по маршруту построена на 90%, а железная дорога — на 70%.