Доля прибыльных компаний в Челябинской области сократилась на 4%

В январе — мае 2026 года доля прибыльных организаций в Челябинской области составила 66,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го показатель увеличился на 4 п. п., следует из отчетности Челябинскстата.

Прибыль прибыльных компаний за первые пять месяцев 2026 года достигла почти 130 млрд руб. Год назад эта величина находилась на уровне 138,3 млрд руб. Кредиторская задолженность организаций на конец мая 2026-го превышает 1,6 трлн руб., тогда как на тот же период 2025 года показатель был меньше 1,5 трлн руб.

Виталина Ярховска