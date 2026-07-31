Фестиваль русского хоккея запланирован в Иркутске в начале сентября
В иркутском ледовом дворце «Байкал» с 3 по 6 сентября пройдет фестиваль русского хоккея «Единство нации». Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).
Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ
«Порядка 120 лучших хоккеистов России будут принимать участие в фестивале»,— отметил первый вице-президент ФХМР Евгений Иванушкин.
Согласно предварительной программе фестиваля, в Иркутск приедут игроки национальной и юниорской сборных России. Запланированы также матчи с участием легенд русского и иркутского хоккея, а также женской сборной России.