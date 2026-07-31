Срок автокредита в Челябинской области вырос на 18% за год

В июне 2026 года в Челябинской области средний срок автокредита составил 6,2 года. Это на 18,5% больше, чем в июне 2025-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В среднем по стране в начале лета россиянам займы на машину одобряли на шесть лет. За год показатель вырос на 18,1%. Это максимальное значение с начала 2024-го. Наиболее серьезная динамика роста среднего срока автокредитов зафиксирована в Самарской (+28,9%) и Белгородской (+26,1%) областях, Ставропольском крае (+23,9%), Нижегородской (+23,7%) и Ульяновской (+23%) областях.

Виталина Ярховска