Размер чаевых в алтайских ресторанах вырос на 17% за полугодие

Посетители ресторанов в четырех сибирских регионах оставили в качестве чаевых в первом полугодии в общей сложности 77,5 млн руб. Данные привели в пресс-службе сервиса безналичных чаевых «Нетмонет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Из этой суммы на Красноярский край приходится 30 млн руб., Иркутскую область — 24 млн руб., Алтайский край — 20 млн руб. и Республику Алтай — 3,5 млн руб. Средний размер чаевых за шесть месяцев вырос, например, в Алтайском крае и Горном Алтае на 17% — до 417 и 453 руб. соответственно.

Самый крупный единовременный размер чаевых в этих регионах сервис зафиксировал в красноярском ресторане ближневосточной кухни — 31,8 тыс. руб. Один из посетителей барнаульского ресторана русской кухни оставил рекордные для Алтайского края 22 тыс. руб.

Валерий Лавский