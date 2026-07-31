В Челябинске будут судить конкурсного управляющего «Челпром-даймонд»

СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении 62-летнего арбитражного управляющего ООО «Челпром-даймонд» Валерия Мамонтова. Его обвиняют в попытке мошеннического хищения драгоценных камней и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 303 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в 2023–2024 годах конкурсный управляющий внес сведения об 11 тыс. алмазов в систему контроля за оборотом драгоценных камней. Их стоимость составляет не менее 72,3 млн руб. При этом Валерий Мамонтов знал, что суды ранее отказали в признании права собственности компании на это имущество. Для реализации преступного умысла он изготовил фиктивные документы о проведении инвентаризации в организации, по которым камни у ООО были. После Валерий Мамонтов подал иск об истребовании в конкурсную массу указанных камней, чтобы получить право на них.

Конкурсного управляющего успели задержать в апреле 2026 года сотрудники УФСБ России по Челябинской области до того, как он получил права на драгоценные камни.

Виталина Ярховска