Томский КДВ и «Динамо-Барнаул» вышли в следующий раунд футбольного Кубка России

Сибирские футбольные клубы вступили в борьбу за Кубок России сезона 2026/2027. Матчи первого раунда Пути регионов состоялись 30 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Во Владивостоке «Динамо-Барнаул», выступающее во Второй лиге Б, обыграло местный любительский клуб «Анри». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Томский КДВ, также из Второй лиги Б, обыграл в гостях других любителей — барнаульский «Темп». Томичи вели 4:1, но едва не упустили победу, пропустив затем два мяча. Встреча закончилась со счетом 4:3.

Стартовать 30 июля должен был и «Иркутск», но недавно команда снялась с соревнований по финансовым причинам. В результате читинской команде «СШ по футболу» была засчитана техническая победа (3:0).

Во втором раунде КДВ на домашнем стадионе встретится с новосибирской «Сибирью», выступающей в группе «Золото» Второй лиги. Соперником «Динамо-Барнаул» будет еще один клуб из Приморского края — «Динамо-Владивосток», также из группы «Золото».

Валерий Лавский