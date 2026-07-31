Виновной в гибели человека в пожаре иркутянке назначили принудительные работы

Куйбышевский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении 41-летней местной жительницы, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности и повреждении чужого имущества в крупном размере, совершенном путем неосторожного обращения с огнем (ч. 1 ст. 109, ст. 168 УК РФ). Об этом рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, инцидент произошел 3 марта этого года. Подсудимая и двое ее знакомых распивали спиртные напитки на веранде частного дома по ул. Радищева в Иркутске. Чтобы согреться, она решила развести костер на веранде дома. Огонь от костра быстро распространился на стены и крышу. В результате пожара фигурантка дела получила ожог ноги, а 62-летний мужчина, спавший дома, погиб.

Суд признал иркутянку виновной и приговорил к девяти месяцам принудительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.

Михаил Кичанов