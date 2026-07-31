Трамп дал Минторгу право блокировать экспорт электронных отходов в Китай

Президент США Дональд Трамп подписал указ, дающий Минторгу право блокировать экспорт старых аккумуляторов и других электронных отходов, содержащих критически важные минералы. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Как сообщает Reuters, Минторг сможет ограничить вывоз электронного лома (e-waste) за рубеж — в частности, вольфрама и измельченных элементов аккумуляторов («черной массы»). Цель — перенаправить эти ресурсы американским переработчикам и снизить зависимость страны от Китая в сфере поставок сырья, необходимого для нацбезопасности и оборонного производства.

В Белом доме отмечают, что США сталкиваются с рисками сбоев в цепочках поставок. Как отмечает Reuters, из-за оттока лома за границу американские переработчики испытывают экономические трудности, а оборонная отрасль готовится к вступающему в силу 1 января 2027 года запрету на закупку минералов из Китая.

Ограничение экспорта отходов должно помочь сохранить критические материалы внутри США и ускорить укрепление сфер обороны и промышленности.