Почти 10 тыс. смертей в Германии связали с экстремальной жарой

В Германии в 2026 году 9,8 тыс. человек погибли из-за высоких температур, сообщил Институт Роберта Коха (RKI). Большая часть погибших была в возрасте 75 лет и старше. Данные института приводит Reuters.

Как отмечает институт, показатель смертности в стране существенно растет в те недели, когда средняя температура воздуха превышает 20°C. В июне в Германии уже зафиксировали рекордную жару с показателями выше 40°C. В RKI ожидают, что будущие дни аномальной жары приведут к росту числа жертв.

Этим летом Европа столкнулась с аномально высокими температурами. Среди стран, которых затронула аномальная погода, — Франция, Испания, Италия, Великобритания, Германия. С конца июня в Европе от осложнений, связанных с жарой, погибли более 1,3 тыс. человек.