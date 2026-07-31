Борьба с мигрантами вызвала нехватку кадров в контртеррористических службах США

Переброс сотрудников Министерства внутренней безопасности США для помощи Иммиграционной и таможенной службе (ICE) привел к нехватке кадров в контртеррористических операциях и сферах защиты выборов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на доклад сенаторов-демократов.

Согласно документу, основанному на данных ведомств и брифингах с чиновниками, для помощи в проведении депортаций было привлечено около 1,3 тыс. сотрудников правоохранительных органов из других структур. Как заявил сенатор Гэри Питерс, контртеррористическая инфраструктура страны оказалась «практически уничтожена», что увеличивает риски будущих атак.

Особое внимание в докладе уделено кадровому дефициту в Управлении разведки и анализа DHS, где остаются незанятыми 300 вакансий, а также в Агентстве по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA), потерявшем специалистов по безопасности выборов. Новые сотрудники CISA не успеют приступить к работе до ноябрьских промежуточных выборов.

Администрация президента Дональда Трампа объясняет перераспределение ресурсов необходимостью устранить бреши в национальной безопасности, которые возникли из-за миграционного кризиса на американо-мексиканской границе, отмечает Politico.