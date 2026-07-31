На Netflix подали в суд на $105 млн за украденный со стола диск с новым фильмом

Швейцарский бизнесмен Саймон Афрам подал в суд на Netflix с требованием выплатить $105 млн после того, как компания потеряла незашифрованную копию его фильма о Второй мировой войне. Об этом сообщает Variety.

В иске, который предприниматель направил в среду, сообщается, что в июне создатели фильма попытались Netflix продать права на ленту. Ассоциированный продюсер лично принес жесткий диск с картиной в штаб-квартиру компании. Когда пришло время возвращать диск, сотрудники сервиса перестали выходить на связь. А позже, после многочисленных попыток связаться с ними, они признали, что диск был украден.

«У нас такое впервые. К сожалению, на прошлой неделе кто-то украл внушительное количество дисков с рабочих столов в нашем офисе. Мы работаем над этим вместе с нашей службой безопасности, но пока безрезультатно»,— сообщил команде директор по производству оригинальных фильмов Netflix Шон Берни.

Фильм называется «Fortitude», его снял режиссер автор «Воздушной тюрьмы» Саймон Уэст. Создание картины о секретной операции времен Второй мировой войны с участием Николаса Кейджа, Бена Кингсли и Рона Перлмана заняло более семи лет и обошлось в $45 млн, заявил господин Афрам. По его словам, потеря эксклюзивности и риск утечки фильма практически полностью уничтожили его коммерческий потенциал, поскольку другие студии теперь откажутся от покупки прав на него.

В Netflix заявили, что не несут ответственности за утрату материалов, переданных без соблюдения отраслевых мер безопасности — файлы на диске не были зашифрованы. Создатель фильма утверждает, что его команда сняла шифрование строго по инструкциям самого сервиса.