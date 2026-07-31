Иран атаковал авиабазу США в Бахрейне

Иранская армия заявила, что атаковала авиабазу США «Шейх-Иса» в Бахрейне с помощью беспилотников. Как сообщила пресс-служба вооруженных сил, атака стала актом мести за гибель пилота истребителя Су-24, бригадного генерала Маджида Каземи.

Целями иранских БПЛА электрогенераторы, навигационные системы, а также административные и вспомогательные корпуса. В армии подчеркнули, что удары, нанесенные сегодня и в последние дни, смогли причинить существенный ущерб американским базам.

Как отмечает IRNA, на атакованной авиабазе размещаются разведывательные самолеты. Также там находятся крупная инфраструктура для обслуживания и ремонта вертолетов и БПЛА.