Посол РФ в ФРГ: Москва обеспокоена ядерными учениями Германии и Франции

Россия озабочена предстоящими совместными ядерными учениями Германии и Франции, сообщил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев в разговоре с ТАСС.

По словам дипломата, власти Германии на словах заявляют о приверженности международным обязательствам и безъядерному статусу, закрепленному в Договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии (договор «Два плюс четыре»). Однако, отмечает посол, на практике Берлин участвует в совместных с Парижем ядерных миссиях и учениях, в том числе по отработке доставки оружия массового поражения.

Господин Нечаев заявил, что между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном есть договоренности об интенсификации ядерного диалога, подробности которых неизвестны.

О планах участия немецких военнослужащих во французских ядерных маневрах этой осенью сообщало агентство DPA. Российский посол подчеркнул, что Москва внимательно следит за развитием ситуации.