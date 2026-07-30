Чистая прибыль РЖД по РСБУ в первом полугодии выросла почти в 20 раз

Чистая прибыль ОАО «Российские железные дороги» по РСБУ в первом полугодии выросла почти в 20 раз по сравнению с чистой прибылью за аналогичный период прошлого года. Показатель достиг 53,1 млрд руб. В прошлом году он составлял 2,74 млрд руб.

В РЖД заявили, что показатели чистой прибыли полугодий 2026 и 2025 годов нельзя сопоставлять. По данным компании, в прошлом году РЖД наблюдала положительный эффект на показатель из-за курсовых разниц, которого не было в этом году. В отчете отмечается, что РЖД в приоритетном порядке реализовывала те проекты, которые были связаны с безопасностью и надежность перевозок.

За отчетный период выручка РЖД выросла до 1,54 трлн руб., что почти на 11% больше показателя 2025 года. Прибыль от продаж увеличилась на 34,5% и составила 292,7 млрд руб. EBITDA выполнена на уровне 580,5 млрд руб. Показатель вырос почти на 24%.

Расходы РЖД за первое полугодие составили 1,4 трлн руб. Суммарные доходы выросли на 10,6%, до 1,7 трлн руб. Инвестиционная программа выполнена в объеме 324,9 млрд руб. Суммарные активы холдинга выросли на 2,6% и составили 11,3 трлн руб.