«Автодор» в первом полугодии увеличил доходы от сбора за платные дороги на 22%

Доходы от сбора платы за проезд по платным участкам автотрасс «Автодора» в первом полугодии 2026 года выросли на 22% год к году. Их сумма достигла 74,4 млрд руб. Это следует из отчетности госкомпании за январь-июнь 2026 года по РСБУ.

За первый квартал «Автодор» собрал плату в размере 30,8 млрд руб. Это на 22,7% больше, чем в прошлом году. За указанный период госкомпания провела очередную индексацию тарифов. Во втором квартале сборы достигли 43,6 млрд руб. Это на 21,4% больше год к году.

«Могу сказать, что в среднем проезд 1 км платной дороги для легкового автомобиля сейчас стоит 6 руб., для грузового — 14-16 руб»,— говорил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко на МТЛФ-2026 (цитата по «Интерфаксу»).

За весь 2025 год госкомпания увеличила доходы от сборов за платные дороги на четверть — до 140 млрд руб. В 2024 году этот показатель достигал 112 млрд руб. Как отмечал Вячеслав Петушенко, в прошлом году в управлении у «Автодора» находилось 6 тыс. км трасс (всего в РФ — 1,5 млн км автодорог), из которых 3,6 тыс. км — платные.