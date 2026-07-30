Koblik Group с активами под Воронежем передумала продавать завод в Оренбурге

Воронежский холдинг Koblik Group отказался от продажи бывшего завода американского производителя сельхозтехники John Deere в Оренбурге и планирует перезапустить на нем производство. Решение принято после двух неудачных попыток продать актив, сообщили «Ъ-Волга» в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как заявили в Koblik Group, к концу 2026 года компания намерена реализовать новый проект по производству несамоходной сельхозтехники в Оренбурге. Ранее холдинг выставлял производственно-складской комплекс на продажу за 3,5 млрд руб., затем снижал цену до 3 млрд руб., однако покупателей не нашлось. Предприятие было приобретено в 2023 году после того, как завод остановился из-за прекращения деятельности американской компании в России.

В феврале 2026 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что предприятие по производству ирригационных установок Koblik Group в особой экономической зоне под Воронежем могут запустить в 2028 году.

Ульяна Ларионова