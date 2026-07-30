Веялка времени

Холдинг Koblik Group передумал продавать бывший завод американского производителя сельхозтехники John Deere в Оренбурге, включенный в санкционные списки в 2022 году. Собственник после двух неудачных попыток продажи актива принял решение перезапустить производство и расширить линейку продукции. Эксперты считают, что в текущей конъюнктуре рынка можно выйти на окупаемость в горизонте 5–7 лет, но если экономика проекта не сойдется, то актив вновь может быть выставлен на продажу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее Егор Коблик был уверен, что перенос сборки на завод в Оренбурге должен был сделать холдинг более конкурентоспособным

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Ранее Егор Коблик был уверен, что перенос сборки на завод в Оренбурге должен был сделать холдинг более конкурентоспособным

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как заявили «Ъ-Волга» в Koblik Group, компания к концу этого года намерена реализовать новый проект по производству несамоходной сельхозтехники в Оренбурге. Такое решение было принято собственником после двух неудачных попыток продать актив, доставшийся компании после ухода с российского рынка прежнего владельца — российской «дочки» американской корпорации John Deere.

Предприятие американского гиганта в Оренбурге было открыто в 2005 году – оно же стало первым в России. До 2013 года в его строительство, развитие и расширение было вложено $45 млн (3,5 млрд руб. по курсу ЦБ на сегодня). Площадь завода составила около 120 тыс. кв. м, на предприятии был налажен выпуск сеялок, жаток и других сельскохозяйственных агрегатов. К 2015 году предприятие производило девять моделей посевной и почвообрабатывающей техники с полным циклом производства, а также осуществляло узловую сборку тракторов и комбайнов.

В марте 2022 года John Deere заявил о приостановке поставок в Россию и Белоруссию. Пресс-секретарь корпорации Дженнифер Хартманн связала это с наложенными на Россию санкциями. Завод в Оренбурге продолжал функционировать, завершая сборку уже начатых агрегатов из имевшихся на складах компонентов. В начале 2023 года предприятие остановило свою деятельность. По итогам 2022 года ООО «Джон Дир Русь» получило 580,7 млн руб. чистой прибыли при выручке 17,92 млрд руб. В 2023 году выручка компании сократилась до 2,42 млрд руб., а чистый убыток составил 3,3 млрд руб. Весной 2023 года власти Оренбургской области анонсировали приход воронежского холдинга Koblik Group, инвестор был готов приобрести завод за 3 млрд рублей и вложить такую же сумму в развитие. В правительстве Оренбургской области ожидали от Koblik Group открытие производства прицепных машин, зерноперегрузчиков и конвейерных сушилок. В июне 2024 года холдинг официально стал собственником – российская компания выкупила «дочку» напрямую, сумма сделки не раскрывалась.

Российский производитель сельхозтехники Koblik Group объединяет четыре машиностроительных завода — «Воронежсельмаш», «Ромакс» и «Интех» в Воронеже, а также «Запагромаш» в Смоленске и Минске. Основным бенефициаром компании является ее основатель Егор Коблик. По итогам 2025 года головная компания Koblik Group увеличила чистую прибыль в 25,7 раза — до 395 млн руб., тогда как годом ранее показатель составлял 45 млн руб. Выручка при этом сократилась на 1,6% — до 7,8 млрд рублей, а себестоимость продаж снизилась на 1,8% — до 6,8 млрд руб.

Как пояснял председатель совета директоров Koblik Group Егор Коблик в интервью «Ъ» в 2023 году, причиной покупки завода стала логистика: покупателям из Сибири было невыгодно приобретать продукцию компании, поскольку доставка уже собранных негабаритных машин из Беларуси и европейской части России могла составлять до 30% от их цены. Перенос сборки на завод в Оренбурге, по его словам, должен был сделать холдинг более конкурентоспособным. Новый собственник уточнял, что речь шла о покупке «фактически голых производственных корпусов». «Оборудования там не осталось, да и большая часть линий John Deere нам не была нужна, поскольку планируется выпуск совсем другой номенклатуры продукции. Американцы никогда и не привозили на российские площадки высокотехнологичные и уникальные станки для организации производства полного цикла. В Оренбурге шла крупноузловая сборка из агрегатов, доставлять которые в Россию было более удобно контейнерами с других заводов концерна», — пояснял Егор Коблик.

Однако спустя три года планы изменились: в апреле 2026 года Koblik Group разместил на «Авито» объявление о продаже площадки за 3,5 млрд руб. В мае цена уже была снижена до 3 млрд руб. В компании пояснили, что решение о продаже связано с ухудшением рыночного спроса. Покупателей на актив так и не нашлось. В итоге Koblik Group намерен загрузить завод в Оренбурге выпуском несамоходной сельхозтехники. Подробности компания не раскрывает: сейчас ведется разработка нового вида продукции.

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов не исключает, что оренбургский завод может вновь отправиться на продажу. «Планы воронежского холдинга в последнее время менялись неоднократно: то продажа, то модернизация, то смена профиля. Это свидетельствует о том, что жесткой стратегии по этому активу пока не сложилось. Инфляция за последние годы серьезно переписала все калькуляции. Если при John Deere завод строился за 1,2 млрд рублей в других макроусловиях, то сейчас каждый этап расширения будет стоить значительно дороже», - говорит эксперт. По словам Леонида Хазанова, переоборудование и перезапуск требует совсем других капитальных вложений, и это, скорее всего, заемные средства. При этом эксперт не видит рисков внутренней конкуренции между активами Koblik Group. «Совсем не факт, что в Оренбурге будут выпускать ту же номенклатуру, что в Воронеже или Беларуси. Вероятнее всего, площадкам найдут разные ниши, чтобы не „каннибализировать“ собственный рынок. Что касается окупаемости: горизонт в 5–7 лет выглядит вполне реалистичным для машиностроения, если удастся выйти на плановые объемы. Однако допускаю, что через год-два, если экономика проекта не сойдется, мы можем увидеть этот лот на рынке снова», - заключил Леонид Хазанов.

Яна Вежлева, Оренбург