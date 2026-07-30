Веялка времени

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Российский Koblik Group опять пытается перезапустить бывший американский завод в Оренбурге
Холдинг Koblik Group передумал продавать бывший завод американского производителя сельхозтехники John Deere в Оренбурге, включенный в санкционные списки в 2022 году. Собственник после двух неудачных попыток продажи актива принял решение перезапустить производство и расширить линейку продукции. Эксперты считают, что в текущей конъюнктуре рынка можно выйти на окупаемость в горизонте 5–7 лет, но если экономика проекта не сойдется, то актив вновь может быть выставлен на продажу.
Ранее Егор Коблик был уверен, что перенос сборки на завод в Оренбурге должен был сделать холдинг более конкурентоспособным
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Как заявили «Ъ-Волга» в Koblik Group, компания к концу этого года намерена реализовать новый проект по производству несамоходной сельхозтехники в Оренбурге. Такое решение было принято собственником после двух неудачных попыток продать актив, доставшийся компании после ухода с российского рынка прежнего владельца — российской «дочки» американской корпорации John Deere.
Предприятие американского гиганта в Оренбурге было открыто в 2005 году – оно же стало первым в России. До 2013 года в его строительство, развитие и расширение было вложено $45 млн (3,5 млрд руб. по курсу ЦБ на сегодня). Площадь завода составила около 120 тыс. кв. м, на предприятии был налажен выпуск сеялок, жаток и других сельскохозяйственных агрегатов. К 2015 году предприятие производило девять моделей посевной и почвообрабатывающей техники с полным циклом производства, а также осуществляло узловую сборку тракторов и комбайнов.
В марте 2022 года John Deere заявил о приостановке поставок в Россию и Белоруссию. Пресс-секретарь корпорации Дженнифер Хартманн связала это с наложенными на Россию санкциями. Завод в Оренбурге продолжал функционировать, завершая сборку уже начатых агрегатов из имевшихся на складах компонентов. В начале 2023 года предприятие остановило свою деятельность. По итогам 2022 года ООО «Джон Дир Русь» получило 580,7 млн руб. чистой прибыли при выручке 17,92 млрд руб. В 2023 году выручка компании сократилась до 2,42 млрд руб., а чистый убыток составил 3,3 млрд руб. Весной 2023 года власти Оренбургской области анонсировали приход воронежского холдинга Koblik Group, инвестор был готов приобрести завод за 3 млрд рублей и вложить такую же сумму в развитие. В правительстве Оренбургской области ожидали от Koblik Group открытие производства прицепных машин, зерноперегрузчиков и конвейерных сушилок. В июне 2024 года холдинг официально стал собственником – российская компания выкупила «дочку» напрямую, сумма сделки не раскрывалась.
Российский производитель сельхозтехники Koblik Group объединяет четыре машиностроительных завода — «Воронежсельмаш», «Ромакс» и «Интех» в Воронеже, а также «Запагромаш» в Смоленске и Минске. Основным бенефициаром компании является ее основатель Егор Коблик. По итогам 2025 года головная компания Koblik Group увеличила чистую прибыль в 25,7 раза — до 395 млн руб., тогда как годом ранее показатель составлял 45 млн руб. Выручка при этом сократилась на 1,6% — до 7,8 млрд рублей, а себестоимость продаж снизилась на 1,8% — до 6,8 млрд руб.
Как пояснял председатель совета директоров Koblik Group Егор Коблик в интервью «Ъ» в 2023 году, причиной покупки завода стала логистика: покупателям из Сибири было невыгодно приобретать продукцию компании, поскольку доставка уже собранных негабаритных машин из Беларуси и европейской части России могла составлять до 30% от их цены. Перенос сборки на завод в Оренбурге, по его словам, должен был сделать холдинг более конкурентоспособным. Новый собственник уточнял, что речь шла о покупке «фактически голых производственных корпусов». «Оборудования там не осталось, да и большая часть линий John Deere нам не была нужна, поскольку планируется выпуск совсем другой номенклатуры продукции. Американцы никогда и не привозили на российские площадки высокотехнологичные и уникальные станки для организации производства полного цикла. В Оренбурге шла крупноузловая сборка из агрегатов, доставлять которые в Россию было более удобно контейнерами с других заводов концерна», — пояснял Егор Коблик.
Однако спустя три года планы изменились: в апреле 2026 года Koblik Group разместил на «Авито» объявление о продаже площадки за 3,5 млрд руб. В мае цена уже была снижена до 3 млрд руб. В компании пояснили, что решение о продаже связано с ухудшением рыночного спроса. Покупателей на актив так и не нашлось. В итоге Koblik Group намерен загрузить завод в Оренбурге выпуском несамоходной сельхозтехники. Подробности компания не раскрывает: сейчас ведется разработка нового вида продукции.
Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов не исключает, что оренбургский завод может вновь отправиться на продажу. «Планы воронежского холдинга в последнее время менялись неоднократно: то продажа, то модернизация, то смена профиля. Это свидетельствует о том, что жесткой стратегии по этому активу пока не сложилось. Инфляция за последние годы серьезно переписала все калькуляции. Если при John Deere завод строился за 1,2 млрд рублей в других макроусловиях, то сейчас каждый этап расширения будет стоить значительно дороже», - говорит эксперт. По словам Леонида Хазанова, переоборудование и перезапуск требует совсем других капитальных вложений, и это, скорее всего, заемные средства. При этом эксперт не видит рисков внутренней конкуренции между активами Koblik Group. «Совсем не факт, что в Оренбурге будут выпускать ту же номенклатуру, что в Воронеже или Беларуси. Вероятнее всего, площадкам найдут разные ниши, чтобы не „каннибализировать“ собственный рынок. Что касается окупаемости: горизонт в 5–7 лет выглядит вполне реалистичным для машиностроения, если удастся выйти на плановые объемы. Однако допускаю, что через год-два, если экономика проекта не сойдется, мы можем увидеть этот лот на рынке снова», - заключил Леонид Хазанов.