Торгцентры примерили дисконт

Сеть офпрайс-магазинов одежды и обуви Familia в июне—июле открыла 11 новых магазинов. Годом ранее в те же месяцы сеть открыла лишь три. Ритейлеру удается договариваться о выгодных условиях с районными торгцентрами за счет массового сокращения площадей других брендов и падения посещаемости на 3–5% к прошлому году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Сеть магазинов Familia в июне—июле открыла 11 новых магазинов, сообщили “Ъ” в компании. За год показатель вырос в три с половиной раза: в июне—июле 2025 года были запущены три объекта. В общей сложности с января 2026 года Familia открыла уже 18 магазинов, столько же компания открыла за весь 2025 год.

Familia — сеть розничных магазинов, основанная в 2000 году и работающая по модели офпрайс. Она распродает ассортимент брендов с дисконтом, закупая стоки. От базовых цен скидки могут достигать 85%. Сейчас под вывеской Familia работает около 500 магазинов общей площадью 6 тыс. кв. м.

Основное юрлицо Familia — ООО «Максима Групп» контролируется зарегистрированной в ОАЭ Familia Trading S.a.r.l. Согласно реестру DIFC в Дубае, эта структура принадлежит Ambron Holding Company Ltd основателя сети Дмитрия Луковникова, Eastwave Holding Limited и Fermi Investments. В 2023 году среди совладельцев Familia фигурировали структуры Baring Vostok и российских топ-менеджеров Goldman Sachs. Выручка ООО «Максима Групп» в 2025 году выросла на 11,1%, до 61,7 млрд руб., а чистая прибыль — на 73%, до 3,3 млрд руб.

Новые магазины Familia сейчас открываются в районных торгцентрах.

Это, например, сеть «Место встречи» и «Райкин Плаза» в Москве, «Порт Находка» и «Академ Парк» в Санкт-Петербурге. Сеть также развивается в Краснодаре, Челябинске, Воронеже, Калининграде и Самаре. Гендиректор Familia Александр Гришак говорит, что сеть ориентируется на предложения c оптимальными коммерческими условиями. Формат торгцентра имеет второстепенное значение.

Familia занимает площади, освободившиеся после других арендаторов. Например, в одном из «Мест встречи» сеть частично заняла территорию фудхолла, в другом — площадь бывшего магазина «М.Видео», отмечает директор по управлению взаимоотношениями с арендаторами УК «Место встречи» Евгения Кузьминых. Еще в двух торгцентрах магазины сети появились на месте экономунивермагов «Китай-город».

Большой объем незаполненных торговых площадей на рынке торговой недвижимости появился в свете массового закрытия других сетей.

В IBC Real Estate ранее заявляли, что за год 12 фешен-брендов полностью свернули офлайн-сети, переориентировавшись на онлайн-продажи. Это, например, российские марки Durpee, Face Code, Inspire Girls и Pelican, турецкий бренд Mai Collectio и проч.

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Согласно CORE.XP, вакантность в торговых центрах Москвы на конец июня 2026 года составила 6,3%, прибавив год к году 1,2 процентного пункта. Заметнее всего процесс высвобождения площадей идет в окраинных торгцентрах, говорит управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. От магазинов в них арендаторы отказываются в первую очередь.

Массовое закрытие магазинов — фактор, дополнительно способствующий падению посещаемости торгцентров. В январе—июне 2026 года Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в России сократился на 3% год к году, в Москве — на 2%, говорят в Focus Technologies. В июле снижение усугубилось, составив 5% и 3% соответственно. В этих условиях владельцы объектов часто готовы идти навстречу арендаторам.

Алексей Ванчугов говорит, что для фешен-сегмента средняя ставка от товарооборота составляет 12%, в части случаев может снижаться до 4–6%. Но с учетом общего снижения продаж доходы торгцентров могут сокращаться, предупреждает он. Количество покупок одежды и обуви в России в январе—мае сократилось на 10–15%. Но недорогие сети чувствуют себя стабильнее: именно на них переориентируется часть покупателей, решившая сократить затраты (см. “Ъ” от 30 июля).

Виктория Колганова, Василий Берзин