Роботакси без руля от Amazon получило разрешение на работу в США
Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США дало временное разрешение компании Zoox на коммерческое внедрение электрического роботакси, разработанного корпорацией Amazon. Это первый случай для автономного такси без рулевого колеса и педали тормоза: во время движения его может контролировать только наблюдающий за ним удаленно оператор. NHTSA также разрабатывает общие стандарты регулирования для беспилотных автомобилей такого рода.
Фото: Zoox
Такие роботакси уже ездят в Лас-Вегасе и Сан-Франциско, однако до сих пор они перевозили пассажиров бесплатно в режиме тестирования. В августе платное такси Zoox собираются запустить в Лас-Вегасе. Позже роботакси должно начать работу и в других штатах. Разрешение NHTSA дает возможность сервису эксплуатировать до 2,5 тыс. автомобилей в год в течение ближайших двух лет. В роботакси Zoox сиденья расположены друг напротив друга, автомобиль может развивать скорость до 120 км/ч.
В нескольких городах США уже работают роботакси Tesla и принадлежащего корпорации Alphabet’s сервиса Waymo. В отличие от Zoox, это обычные автомобили, модифицированные под автономное вождение, а не специально разработанные транспортные средства без водителя.