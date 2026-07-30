Роботакси без руля от Amazon получило разрешение на работу в США

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США дало временное разрешение компании Zoox на коммерческое внедрение электрического роботакси, разработанного корпорацией Amazon. Это первый случай для автономного такси без рулевого колеса и педали тормоза: во время движения его может контролировать только наблюдающий за ним удаленно оператор. NHTSA также разрабатывает общие стандарты регулирования для беспилотных автомобилей такого рода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Zoox Фото: Zoox

Такие роботакси уже ездят в Лас-Вегасе и Сан-Франциско, однако до сих пор они перевозили пассажиров бесплатно в режиме тестирования. В августе платное такси Zoox собираются запустить в Лас-Вегасе. Позже роботакси должно начать работу и в других штатах. Разрешение NHTSA дает возможность сервису эксплуатировать до 2,5 тыс. автомобилей в год в течение ближайших двух лет. В роботакси Zoox сиденья расположены друг напротив друга, автомобиль может развивать скорость до 120 км/ч.

В нескольких городах США уже работают роботакси Tesla и принадлежащего корпорации Alphabet’s сервиса Waymo. В отличие от Zoox, это обычные автомобили, модифицированные под автономное вождение, а не специально разработанные транспортные средства без водителя.

Яна Рождественская