ВС РФ поразили станцию ГСМ в Одесской области

Вооруженные силы России нанесли ряд ударов по объектам в Одесской области, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

В сообщении ведомства указано, что высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты уничтожили четыре сухогруза с военными грузами. Суда были поражены: по одному в портах Одесса и Южный, два других — на переходе морем южнее Одессы. Эти суда, по данным российского оборонного ведомства, перевозили грузы военного назначения для ВСУ.

Кроме того, повреждена перекачивающая станция горюче-смазочных материалов и узел выдачи топлива в населённом пункте Новые Беляры Одесской области.