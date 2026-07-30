Пашинян спустя два года ответил на вопрос Лукашенко об Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян спустя два года публично ответил на вопрос президента Белоруссии Александра Лукашенко, заданный в августе 2024 года, о том, кому нужна Армения. Тогда господин Лукашенко усомнился, что армянское государство представляет интерес кому-либо, кроме Минска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко и Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Александр Лукашенко и Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Во время брифинга господин Пашинян назвал вопрос белорусского лидера некорректным и выразил недоумение, как можно так высказываться о суверенном государстве. По его словам, Армения не причинила вреда ни одной стране, включая Белоруссию.

По словам премьера, Армения нужна Китаю, США, ЕС, Ирану. Аналогично эти государства нужны и армянской стороне. Кроме того, Никол Пашинян напомнил о недавних успешных телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным, выразив готовность решать все возникшие разногласия путем диалога.

Также глава правительства отметил, что Армения стремится не только к экономической, но и политической диверсификации партнерств, подчеркивая поиск альтернатив сотрудничеству с Россией. В рамках этого курса страна подписала документы о стратегическом партнерстве с рядом государств, включая Китай, США, Великобританию, Нидерланды и Францию.