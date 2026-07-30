Чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ в I полугодии составила 256 млрд рублей

Чистая прибыль ПАО «Газпром (MOEX: GAZP) нефть» по РСБУ в первом полугодии 2026 года составила 255,79 млрд руб. В прошлом году этот показатель достигал 228 млрд руб., следует из бухгалтерской отчетности компании.

Выручка компании за первые полгода составила 1,49 трлн руб., что на 5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Себестоимость продаж сократилась на 7%, до 1,19 трлн руб. Валовая прибыль увеличилась со 144,87 млрд руб. в прошлом году до 309,79 млрд руб.

Прибыль от продаж увеличилась практически в 10 раз — с 18,71 млрд руб. до 182,91 млрд руб. Управленческие расходы выросли с 38,39 млрд руб. до 42,43 млрд руб. Коммерческие расходы сократились с 87,77 млрд руб. до 84,44 млрд руб. Долгосрочные обязательства компании составили 1,03 трлн руб. На конец прошлого года показатель составлял 811,9 млрд руб. Краткосрочные обязательства за это время выросли с 1,55 трлн до 2,02 трлн руб.