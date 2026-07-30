Явление «Грешницы» народу

Третьяковская галерея показывает выставку «Павел Третьяков и Василий Поленов», посвященную дружеским и деловым отношениям мецената и художника. Главным хитом стало приехавшее из Русского музея монументальное полотно «Христос и грешница ("Кто из вас без греха?")». Формально проект приурочен к 170-летию галереи, но при этом масштаб его довольно скромен, и зрителям придется в немалой степени задействовать свое воображение, убедилась Ксения Воротынцева.

Третьяковка определила свой проект как «фокус-выставку», и в этой формулировке кроется некоторое лукавство. Известно, что галерея обладает внушительным собранием работ Василия Поленова, одним из крупнейших в мире — около 160 живописных и 250 графических произведений. Семь лет назад Третьяковка — совместно с другими музеями — показывала большой проект к 175-летию художника. Именно тогда картина «Христос и грешница» впервые за 130 лет приехала в Москву, где когда-то и была написана — в кабинете Саввы Мамонтова в доме на Садовой-Спасской. Нынешняя выставка получилась более камерной — всего 20 произведений, и акцент здесь сделан на взаимоотношениях Поленова и Третьякова. Что кажется небесспорным, ведь у коллекционера было немало любимых авторов, которых он поддерживал и рублем, и добрым словом: от Ивана Крамского до Ильи Репина. И выбор для юбилея галереи именно Поленова выглядит не совсем очевидным.

Впрочем, Павел Михайлович действительно принимал живейшее участие в том числе и в судьбе Поленова, работы которого составили костяк коллекции Третьяковской галереи. Все началось с картины «Право господина», написанной художником во Франции и впервые представленной на весеннем Салоне в Париже в 1874 году. На нынешней выставке — открытой, кстати, в пространстве, служившем в конце XIX века кабинетом Третьякова,— можно увидеть и эту работу, и, конечно, хрестоматийные вещи, с которыми у зрителей ассоциируется Поленов: «Московский дворик» и «Бабушкин сад».

Однако в центре экспозиции — масштабное, три на шесть метров, полотно «Христос и грешница».

К новозаветному сюжету Поленов обратился под влиянием картины Александра Иванова «Явление Христа народу», увиденной еще в юности, а также книги Эрнеста Ренана «Жизнь Иисуса», изображавшей Христа как историческую личность и крайне популярной во второй половине XIX века. В отличие от Иванова, мечтавшего о Палестине, но так и ее и не посетившего, Поленову дважды удалось съездить на Восток. Из Сирии, Египта, Палестины, Греции он привез множество этюдов: некоторые из них показаны на нынешней выставке.

Интересно, что сюжет о Христе и грешнице разрабатывал и Генрих Семирадский: волею судеб их с Поленовым пути пересеклись в Риме в 1872 году. Семирадский, впрочем, написал свою «Грешницу» быстро, примерно за три года. А у Поленова от замысла до воплощения прошло около 20 лет. В 1887 году Василий Дмитриевич представил картину на 15-й Передвижной выставке. Вызвавшая опасения у некоторых высокопоставленных лиц, она тем не менее пришлась по душе Александру III, который пожелал ее приобрести. Третьяков, планировавший пополнить ею свою коллекцию, конечно, не мог конкурировать с императором. Так полотно «Христос и грешница» получило прописку в Петербурге.

Евангельскую тему Поленов считал главной в своей жизни.

На выставке можно увидеть, например, работу «На Тивериадском (Генисаретском) озере», тоже созданную под впечатлением от путешествия на Ближний Восток. Одной из идей нынешнего проекта было показать эволюцию творчества Поленова, ведь его важная — библейская — часть до сих пор находится в тени лирично-ностальгических московских видов. Другое дело, что по этому творчеству (как и по сотрудничеству художника с Третьяковым) выставка проходится пунктиром и слишком уж многое предоставляет дорисовать зрительскому воображению.

Ксения Воротынцева