«Последствия могут оказаться необратимыми»

Варшава утверждает, что территорию страны пересекла российская ракета. Объект не был перехвачен и упал в безлюдной местности. Москва событие пока никак не комментировала. В НАТО предпочли воздержаться от резких заявлений. Ранее аналогичный инцидент был зафиксирован в Румынии. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит в происходящем угрозу дальнейшей эскалации в отношениях России и Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Как утверждают польские власти, российская баллистическая или крылатая ракета (предположительно Х-101) пересекла границу страны и, пролетев примерно 100 км, упала в поле между селами Тарнава-Колония и Токары. На месте осталась воронка диаметром около 10 м. Жертв и разрушений нет. Премьер-министр Дональд Туск срочно созвал координационную группу для обсуждения инцидента. В воздух были превентивно подняты истребители F-16 и вертолет Ми-24 для проверки данных радаров. Согласно официальной информации, ПВО была готова сбить объект, но не стала этого делать, поскольку он упал самостоятельно.

Москва событие никак не комментировала. НАТО также не стало эскалировать ситуацию. В альянсе сошлись во мнении, что Россия не намеревалась умышленно атаковать страну — участницу блока. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ночь стала чрезвычайно тяжелым испытанием для национальной системы ПВО. В качестве одного из выводов он предложил перенести производство ракет для ЗРК Patriot по американской лицензии из Украины в Польшу — ради безопасности проекта.

Судя по реакции общественности, появились подозрения, что хваленые F-16 просто не смогли перехватить ракету, которая беспрепятственно пролетела около 100 км. Иными словами, страна оказалась не готова к серьезной конфронтации с Россией, о которой сегодня говорят едва ли не каждый день.

Причем, как утверждают СМИ, в воздух были подняты сразу четыре истребителя, не считая наземных средств ПВО. Ранее похожий случай произошел в Румынии. Однако там F-16 смогли сбить три беспилотника. Румынская сторона утверждает, что они были российскими, и предпринимает дипломатические меры в отношении России. Посол страны отозван из Москвы в Бухарест для консультаций. В МИД РФ назвали эти обвинения голословными.

Нетрудно предположить, что по мере расширения боевых действий на территории Украины число подобных инцидентов будет расти. Европа и НАТО явно не хотят реагировать на такие случаи — лучше было бы их вовсе не замечать, — но делать это все же приходится.

В той же Румынии в мае беспилотник попал в жилой дом. В Польше также уже были случаи попадания по гражданским объектам. Да, можно и дальше делать вид, что ничего не происходит. Однако западные демократии вынуждены учитывать общественное мнение. И люди будут задавать все больше вопросов. Поэтому реагировать в любом случае придется. Иначе избиратели проголосуют за других, более решительных лидеров.

Таким образом, угроза распространения конфликта на соседние страны уже не выглядит чем-то из области фантастики или политических спекуляций. По сути, это уже стало реальностью. Если ситуация будет развиваться по такому сценарию и дальше, последствия могут оказаться необратимыми и привести к весьма плачевным результатам.

Дмитрий Дризе