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Песня Queen «Don’t Stop Me Now» набрала 1 млрд прослушиваний на YouTube

Песня «Don’t Stop Me Now» группы Queen преодолела отметку в 1 млрд прослушиваний на YouTube. Об этом написало издание Billboard. Группа впервые оказалась в «Клубе миллиарда просмотров», куда на видеосервисе входят музыкальные произведения, преодолевшие такую отметку.

«Don’t Stop Me Now» — одна из самых известных песен Queen. Она впервые вышла в альбоме «Jazz» в 1978 году. Тогда песня заняла девятую строчку в британских чартах. С тех пор «Don’t Stop Me Now» звучала во многих фильмах и рекламных роликах. В 2018 году очередной всплеск ее популярности произошел после выхода фильма «Богемская рапсодия» о творчестве Queen и ее вокалисте Фредди Меркьюри.

Яна Рождественская

Фотогалерея

Каким был Фредди Меркьюри

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«Девять лет я провел в школе-пансионе и родителей видел редко. В итоге я научился сам решать свои проблемы и умею постоять за себя» &lt;br>Фредди Меркьюри родился 5 сентября 1946 года на Занзибаре в семье парсов (этноконфессиональная группа последователей зороастризма в Южной Азии) по фамилии Булсара. При рождении он получил имя Фаррух, что означает «прекрасный», «счастливый». Впоследствии оно оказалось неудобным для произношения одноклассниками (преимущественно англоязычными), поэтому друзья стали называть его Фредди

«Девять лет я провел в школе-пансионе и родителей видел редко. В итоге я научился сам решать свои проблемы и умею постоять за себя»
Фредди Меркьюри родился 5 сентября 1946 года на Занзибаре в семье парсов (этноконфессиональная группа последователей зороастризма в Южной Азии) по фамилии Булсара. При рождении он получил имя Фаррух, что означает «прекрасный», «счастливый». Впоследствии оно оказалось неудобным для произношения одноклассниками (преимущественно англоязычными), поэтому друзья стали называть его Фредди

Фото: Dave Hogan / Hulton / Getty Images / Fotobank

«Вообще-то я собирался быть иллюстратором, но рад, что передумал» &lt;br>В 1958 году пятеро друзей из школы Святого Петра в Индии, где учился будущий солист Queen,— Фредди Булсара, Деррик Бранш, Брюс Мюррей, Фаранг Ирани и Виктор Рана создали свою первую рок-группу, которую они назвали The Hectics

«Вообще-то я собирался быть иллюстратором, но рад, что передумал»
В 1958 году пятеро друзей из школы Святого Петра в Индии, где учился будущий солист Queen,— Фредди Булсара, Деррик Бранш, Брюс Мюррей, Фаранг Ирани и Виктор Рана создали свою первую рок-группу, которую они назвали The Hectics

Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images / Fotobank

«В молодости, когда у меня вообще не было денег, я откладывал по чуть-чуть, скажем, недели две, а потом за один день все спускал — с большим удовольствием» &lt;br>В 1964 году британское правительство передало власть над Занзибаром арабскому султану, страна была провозглашена независимым государством. В связи с начавшимися беспорядками семья Булсара, в том числе вернувшийся из Индии Фредди, взяв лишь самое необходимое, улетела в Великобританию. Там у семейства начались проблемы с деньгами, и Фредди, поступивший к тому времени в политехническую школу Айлсворт, подрабатывал во время каникул: сперва в отделе снабжения аэропорта Хитроу в Лондоне, потом грузчиком на торговом складе Фэлтхэма

«В молодости, когда у меня вообще не было денег, я откладывал по чуть-чуть, скажем, недели две, а потом за один день все спускал — с большим удовольствием»
В 1964 году британское правительство передало власть над Занзибаром арабскому султану, страна была провозглашена независимым государством. В связи с начавшимися беспорядками семья Булсара, в том числе вернувшийся из Индии Фредди, взяв лишь самое необходимое, улетела в Великобританию. Там у семейства начались проблемы с деньгами, и Фредди, поступивший к тому времени в политехническую школу Айлсворт, подрабатывал во время каникул: сперва в отделе снабжения аэропорта Хитроу в Лондоне, потом грузчиком на торговом складе Фэлтхэма

Фото: Mark and Colleen Hayward / Getty Images / Fotobank

«Я просто музыкальная проститутка, мои дорогие» &lt;br>В 1969 году Фредди Меркьюри, к тому времени уже серьезно увлекавшийся музыкой и при этом получивший диплом дизайнера графики, познакомился с ливерпульской группой Ibex. Через десять дней после встречи с ними Меркьюри уже знал весь репертуар группы, добавил несколько своих песен и отправился с cыграл с ними первый концерт в Болтоне. Ibex исполняли кавер-версии песен группы Cream, Джими Хендрикса, Led Zeppelin — любимцев Фредди

«Я просто музыкальная проститутка, мои дорогие»
В 1969 году Фредди Меркьюри, к тому времени уже серьезно увлекавшийся музыкой и при этом получивший диплом дизайнера графики, познакомился с ливерпульской группой Ibex. Через десять дней после встречи с ними Меркьюри уже знал весь репертуар группы, добавил несколько своих песен и отправился с cыграл с ними первый концерт в Болтоне. Ibex исполняли кавер-версии песен группы Cream, Джими Хендрикса, Led Zeppelin — любимцев Фредди

Фото: Gijsbert Hanekroot / Redferns / Getty Images / Fotobank

«Чем больше, тем лучше, и так во всем» &lt;br>В 1970 году группа Smile, где Фредди стал вокалистом, по его инициативе сменила название на Queen. В 1971 году, когда состав группы стал постоянным, певец решил нарисовать ее герб. По одной из версий, за основу был взят герб Великобритании, с латинской буквой Q, вокруг которой «вплетены» зодиакальные знаки членов Queen. В 1972 году Фредди решил сменить свою фамилию Булсара на творческий псевдоним «Меркьюри» (англ. Mercury — «Меркурий» и «Ртуть»)

«Чем больше, тем лучше, и так во всем»
В 1970 году группа Smile, где Фредди стал вокалистом, по его инициативе сменила название на Queen. В 1971 году, когда состав группы стал постоянным, певец решил нарисовать ее герб. По одной из версий, за основу был взят герб Великобритании, с латинской буквой Q, вокруг которой «вплетены» зодиакальные знаки членов Queen. В 1972 году Фредди решил сменить свою фамилию Булсара на творческий псевдоним «Меркьюри» (англ. Mercury — «Меркурий» и «Ртуть»)

Фото: Gijsbert Hanekroot / Redferns / Getty Images / Fotobank

«Причина нашей популярности, дорогуша? Ну естественно, мое несравненное обаяние» &lt;br>Фредди Меркьюри стал автором первой песни Queen, попавшей в британские чарты — «Seven Seas of Rhye» (1973). Он же сочинил следующий хит — «Killer Queen» (1974), а также самую успешную композицию Queen — «Bohemian Rhapsody» (1975). Песне пророчили провал из-за слишком большой по меркам того времени продолжительности (5 минут и 55 секунд) и смешения нескольких стилей и жанров

«Причина нашей популярности, дорогуша? Ну естественно, мое несравненное обаяние»
Фредди Меркьюри стал автором первой песни Queen, попавшей в британские чарты — «Seven Seas of Rhye» (1973). Он же сочинил следующий хит — «Killer Queen» (1974), а также самую успешную композицию Queen — «Bohemian Rhapsody» (1975). Песне пророчили провал из-за слишком большой по меркам того времени продолжительности (5 минут и 55 секунд) и смешения нескольких стилей и жанров

Фото: Michael Putland / Getty Images / Fotobank

«Конечно, в моем завещании есть мои родители и мои собаки, но существенная часть моего состояния достанется Мэри Остин» &lt;br>В конце 1969 года Фредди Меркьюри начал встречаться с Мэри Остин (на фото), с которой прожил около семи лет. После расставания они остались близкими друзьями, Остин стала личным секретарем Меркьюри. Он признавался, что Мэри — его единственный настоящий друг. В своем интервью 1985 года певец заявил: «Все мои возлюбленные спрашивают меня, почему они не могут заменить мне Мэри. Но это просто невозможно. Она — мой единственный друг, и мне не нужен никто другой. Она была фактически моей женой. Мы верим друг в друга, и этого для меня достаточно»

«Конечно, в моем завещании есть мои родители и мои собаки, но существенная часть моего состояния достанется Мэри Остин»
В конце 1969 года Фредди Меркьюри начал встречаться с Мэри Остин (на фото), с которой прожил около семи лет. После расставания они остались близкими друзьями, Остин стала личным секретарем Меркьюри. Он признавался, что Мэри — его единственный настоящий друг. В своем интервью 1985 года певец заявил: «Все мои возлюбленные спрашивают меня, почему они не могут заменить мне Мэри. Но это просто невозможно. Она — мой единственный друг, и мне не нужен никто другой. Она была фактически моей женой. Мы верим друг в друга, и этого для меня достаточно»

Фото: Dave Hogan / Getty Images / Fotobank

«Я даю не концерты, а устраиваю модные показы» &lt;br>В 1975 году Queen гастролировала в Японии. Музыканты были удивлены горячим приемом японских поклонников группы. Гитарист группы Брайан Мэй вспоминал: «У нас был некоторый успех в Англии и США, но мы никогда раньше не видели такого фанатизма и обожания. Вдруг в Японии мы стали ощущать себя настоящими звездами, такими как The Beatles. Люди встречали нас криками восторга, что было для в новинку». С тех пор Фредди Меркьюри влюбился в Японию и стал коллекционером японского искусства

«Я даю не концерты, а устраиваю модные показы»
В 1975 году Queen гастролировала в Японии. Музыканты были удивлены горячим приемом японских поклонников группы. Гитарист группы Брайан Мэй вспоминал: «У нас был некоторый успех в Англии и США, но мы никогда раньше не видели такого фанатизма и обожания. Вдруг в Японии мы стали ощущать себя настоящими звездами, такими как The Beatles. Люди встречали нас криками восторга, что было для в новинку». С тех пор Фредди Меркьюри влюбился в Японию и стал коллекционером японского искусства

Фото: George Rose / Getty Images / Fotobank

«У меня нет настоящих друзей. Мне кажется, когда я подпускаю людей к себе близко, они меня разрушают» &lt;br>Друзьями Фредди Меркьюри считались, к примеру, Монтсеррат Кабалье, Роберт Плант, Тим Райс, Род Стюарт, Элтон Джон, Дейв Кларк, Дэвид Боуи, Майкл Джексон и многие другие

«У меня нет настоящих друзей. Мне кажется, когда я подпускаю людей к себе близко, они меня разрушают»
Друзьями Фредди Меркьюри считались, к примеру, Монтсеррат Кабалье, Роберт Плант, Тим Райс, Род Стюарт, Элтон Джон, Дейв Кларк, Дэвид Боуи, Майкл Джексон и многие другие

Фото: Gary Merrin / Keystone / Getty Images / Fotobank

«Я хотел бы жить в викторианскую эпоху и быть окруженным изысканным хаосом» &lt;br>На всех концертах Queen Фредди Меркьюри использовал микрофон с прикрепленной к нему незаконченной стойкой. Этот отличительный знак, ставший визитной карточкой певца, появился в годы первых выступлений в Англии — еще в составе группы Wreckage

«Я хотел бы жить в викторианскую эпоху и быть окруженным изысканным хаосом»
На всех концертах Queen Фредди Меркьюри использовал микрофон с прикрепленной к нему незаконченной стойкой. Этот отличительный знак, ставший визитной карточкой певца, появился в годы первых выступлений в Англии — еще в составе группы Wreckage

Фото: Gus Stewart / Redferns / Getty Images / Fotobank

«Люди продолжают влюбляются и расставаться — этот процесс бесконечен, а я продолжаю писать про это песни» &lt;br>Фредди Меркьюри известен не только своим участием в группе Queen, но и сольной карьерой. Так, первый альбом певца Mr. Bad Guy вышел в 1985 году. Впоследствии две песни оттуда «Made in Heaven» и «I Was Born to Love You» были включены в альбом «Made in Heaven», выпущенный Queen в 1995 году. В 1987 году Фредди Меркьюри выпустил сингл «The Great Pretender». А в 1988 году вышел совместный альбом Меркьюри и испанской оперной певицы Монтсеррат Кабалье Barcelona

«Люди продолжают влюбляются и расставаться — этот процесс бесконечен, а я продолжаю писать про это песни»
Фредди Меркьюри известен не только своим участием в группе Queen, но и сольной карьерой. Так, первый альбом певца Mr. Bad Guy вышел в 1985 году. Впоследствии две песни оттуда «Made in Heaven» и «I Was Born to Love You» были включены в альбом «Made in Heaven», выпущенный Queen в 1995 году. В 1987 году Фредди Меркьюри выпустил сингл «The Great Pretender». А в 1988 году вышел совместный альбом Меркьюри и испанской оперной певицы Монтсеррат Кабалье Barcelona

Фото: John Rodgers / Redferns / Getty Images / Fotobank

«На сцене я экстраверт, ну а каков я в жизни — это совсем другая история» &lt;br>Имидж Фредди Меркьюри с самого начала его популярности вызывал много вопросов насчет его ориентации, но певец уклонялся от разговоров на тему его личной жизни, отшучивался или отвечал расплывчато

«На сцене я экстраверт, ну а каков я в жизни — это совсем другая история»
Имидж Фредди Меркьюри с самого начала его популярности вызывал много вопросов насчет его ориентации, но певец уклонялся от разговоров на тему его личной жизни, отшучивался или отвечал расплывчато

Фото: Ed Perlstein / Redferns / Getty Images / Fotobank

«Когда я смотрел голливудские фильмы, где действие происходило в роскошных домах, я думал о том, что хочу такой же. Теперь он у меня есть, но для меня было важнее заработать на этот чертов дом, чем в него переехать. Я, видимо, из тех людей, которые, когда добиваются чего-то, теряют к этому интерес»

«Когда я смотрел голливудские фильмы, где действие происходило в роскошных домах, я думал о том, что хочу такой же. Теперь он у меня есть, но для меня было важнее заработать на этот чертов дом, чем в него переехать. Я, видимо, из тех людей, которые, когда добиваются чего-то, теряют к этому интерес»

Фото: Mark Allan / AP

«Я не собираюсь изменить мир. Самое важное для меня — это счастье: быть счастливым и получать удовольствие от жизни. Я хочу радоваться жизни на полную катушку в течение оставшихся мне лет» &lt;br>Слухи о том, что Фредди Меркьюри инфицирован ВИЧ, появились в середине 1980-х, однако музыкант до последних дней жизни отрицал их. А с 1989 года проявились сильные изменения во внешности певца, он сильно похудел. В тот период Меркьюри, кроме альбома Barcelona, смог записать песни к трем альбомам Queen. При его жизни было выпущено два альбома — «The Miracle» (1989 год) и «Innuendo» (1991 год). Кроме того, к песням этих альбомов было снято несколько видеоклипов. К «Innuendo» клипы снимались в черно-белом варианте, чтобы завуалировать плохое физическое состояние вокалиста. После смерти Фредди Меркьюри оставшиеся члены группы, использовав записи его голоса, смогли выпустить в 1995 году последний альбом Queen — «Made in Heaven»

«Я не собираюсь изменить мир. Самое важное для меня — это счастье: быть счастливым и получать удовольствие от жизни. Я хочу радоваться жизни на полную катушку в течение оставшихся мне лет»
Слухи о том, что Фредди Меркьюри инфицирован ВИЧ, появились в середине 1980-х, однако музыкант до последних дней жизни отрицал их. А с 1989 года проявились сильные изменения во внешности певца, он сильно похудел. В тот период Меркьюри, кроме альбома Barcelona, смог записать песни к трем альбомам Queen. При его жизни было выпущено два альбома — «The Miracle» (1989 год) и «Innuendo» (1991 год). Кроме того, к песням этих альбомов было снято несколько видеоклипов. К «Innuendo» клипы снимались в черно-белом варианте, чтобы завуалировать плохое физическое состояние вокалиста. После смерти Фредди Меркьюри оставшиеся члены группы, использовав записи его голоса, смогли выпустить в 1995 году последний альбом Queen — «Made in Heaven»

Фото: AP

«Не хочу попасть в рай после смерти: ад гораздо лучше. Только подумайте о тех интереснейших людях, которых вы сможете там встретить, и вы тоже захотите там оказаться» &lt;br>24 ноября 1991 года, на следующий день после официального объявления о том, что певец инфицирован ВИЧ, Фредди Меркьюри умер в своем доме в Лондоне от бронхопневмонии, развившейся на фоне СПИДа. Похороны Меркьюри прошли в закрытом режиме — присутствовали только родные и близкие; его тело было кремировано. Только его семья и Мэри Остин знают, где покоится прах музыканта — таким было его желание

«Не хочу попасть в рай после смерти: ад гораздо лучше. Только подумайте о тех интереснейших людях, которых вы сможете там встретить, и вы тоже захотите там оказаться»
24 ноября 1991 года, на следующий день после официального объявления о том, что певец инфицирован ВИЧ, Фредди Меркьюри умер в своем доме в Лондоне от бронхопневмонии, развившейся на фоне СПИДа. Похороны Меркьюри прошли в закрытом режиме — присутствовали только родные и близкие; его тело было кремировано. Только его семья и Мэри Остин знают, где покоится прах музыканта — таким было его желание

Фото: MARCO ARNDT / AP

«Я не думаю о том, будут ли меня помнить после смерти. Это уже не мое дело. Я же буду мертв, какая мне к черту разница» &lt;br>В 2002 году Фредди Меркьюри занял 58 место в опросе «100 величайших британцев», организованном телекомпанией BBC. В 2005 году журнал Blender провел опрос, по результатам которого Меркьюри стал вторым среди вокалистов (и первым среди мужчин-вокалистов). В 2008 году журнал Rolling Stone поставил певца на 18 место в списке «100 величайших вокалистов всех времен по версии журнала Rolling Stone»

«Я не думаю о том, будут ли меня помнить после смерти. Это уже не мое дело. Я же буду мертв, какая мне к черту разница»
В 2002 году Фредди Меркьюри занял 58 место в опросе «100 величайших британцев», организованном телекомпанией BBC. В 2005 году журнал Blender провел опрос, по результатам которого Меркьюри стал вторым среди вокалистов (и первым среди мужчин-вокалистов). В 2008 году журнал Rolling Stone поставил певца на 18 место в списке «100 величайших вокалистов всех времен по версии журнала Rolling Stone»

Фото: Dave Hogan / Hulton / Getty Images / Fotobank

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«Девять лет я провел в школе-пансионе и родителей видел редко. В итоге я научился сам решать свои проблемы и умею постоять за себя»
Фредди Меркьюри родился 5 сентября 1946 года на Занзибаре в семье парсов (этноконфессиональная группа последователей зороастризма в Южной Азии) по фамилии Булсара. При рождении он получил имя Фаррух, что означает «прекрасный», «счастливый». Впоследствии оно оказалось неудобным для произношения одноклассниками (преимущественно англоязычными), поэтому друзья стали называть его Фредди

Фото: Fotobank / Dave Hogan / Hulton / Getty Images

«Вообще-то я собирался быть иллюстратором, но рад, что передумал»
В 1958 году пятеро друзей из школы Святого Петра в Индии, где учился будущий солист Queen,— Фредди Булсара, Деррик Бранш, Брюс Мюррей, Фаранг Ирани и Виктор Рана создали свою первую рок-группу, которую они назвали The Hectics

Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images / Fotobank

«В молодости, когда у меня вообще не было денег, я откладывал по чуть-чуть, скажем, недели две, а потом за один день все спускал — с большим удовольствием»
В 1964 году британское правительство передало власть над Занзибаром арабскому султану, страна была провозглашена независимым государством. В связи с начавшимися беспорядками семья Булсара, в том числе вернувшийся из Индии Фредди, взяв лишь самое необходимое, улетела в Великобританию. Там у семейства начались проблемы с деньгами, и Фредди, поступивший к тому времени в политехническую школу Айлсворт, подрабатывал во время каникул: сперва в отделе снабжения аэропорта Хитроу в Лондоне, потом грузчиком на торговом складе Фэлтхэма

Фото: Mark and Colleen Hayward / Getty Images / Fotobank

«Я просто музыкальная проститутка, мои дорогие»
В 1969 году Фредди Меркьюри, к тому времени уже серьезно увлекавшийся музыкой и при этом получивший диплом дизайнера графики, познакомился с ливерпульской группой Ibex. Через десять дней после встречи с ними Меркьюри уже знал весь репертуар группы, добавил несколько своих песен и отправился с cыграл с ними первый концерт в Болтоне. Ibex исполняли кавер-версии песен группы Cream, Джими Хендрикса, Led Zeppelin — любимцев Фредди

Фото: Gijsbert Hanekroot / Redferns / Getty Images / Fotobank

«Чем больше, тем лучше, и так во всем»
В 1970 году группа Smile, где Фредди стал вокалистом, по его инициативе сменила название на Queen. В 1971 году, когда состав группы стал постоянным, певец решил нарисовать ее герб. По одной из версий, за основу был взят герб Великобритании, с латинской буквой Q, вокруг которой «вплетены» зодиакальные знаки членов Queen. В 1972 году Фредди решил сменить свою фамилию Булсара на творческий псевдоним «Меркьюри» (англ. Mercury — «Меркурий» и «Ртуть»)

Фото: Gijsbert Hanekroot / Redferns / Getty Images / Fotobank

«Причина нашей популярности, дорогуша? Ну естественно, мое несравненное обаяние»
Фредди Меркьюри стал автором первой песни Queen, попавшей в британские чарты — «Seven Seas of Rhye» (1973). Он же сочинил следующий хит — «Killer Queen» (1974), а также самую успешную композицию Queen — «Bohemian Rhapsody» (1975). Песне пророчили провал из-за слишком большой по меркам того времени продолжительности (5 минут и 55 секунд) и смешения нескольких стилей и жанров

Фото: Michael Putland / Getty Images / Fotobank

«Конечно, в моем завещании есть мои родители и мои собаки, но существенная часть моего состояния достанется Мэри Остин»
В конце 1969 года Фредди Меркьюри начал встречаться с Мэри Остин (на фото), с которой прожил около семи лет. После расставания они остались близкими друзьями, Остин стала личным секретарем Меркьюри. Он признавался, что Мэри — его единственный настоящий друг. В своем интервью 1985 года певец заявил: «Все мои возлюбленные спрашивают меня, почему они не могут заменить мне Мэри. Но это просто невозможно. Она — мой единственный друг, и мне не нужен никто другой. Она была фактически моей женой. Мы верим друг в друга, и этого для меня достаточно»

Фото: Dave Hogan / Getty Images / Fotobank

«Я даю не концерты, а устраиваю модные показы»
В 1975 году Queen гастролировала в Японии. Музыканты были удивлены горячим приемом японских поклонников группы. Гитарист группы Брайан Мэй вспоминал: «У нас был некоторый успех в Англии и США, но мы никогда раньше не видели такого фанатизма и обожания. Вдруг в Японии мы стали ощущать себя настоящими звездами, такими как The Beatles. Люди встречали нас криками восторга, что было для в новинку». С тех пор Фредди Меркьюри влюбился в Японию и стал коллекционером японского искусства

Фото: Fotobank / George Rose / Getty Images

«У меня нет настоящих друзей. Мне кажется, когда я подпускаю людей к себе близко, они меня разрушают»
Друзьями Фредди Меркьюри считались, к примеру, Монтсеррат Кабалье, Роберт Плант, Тим Райс, Род Стюарт, Элтон Джон, Дейв Кларк, Дэвид Боуи, Майкл Джексон и многие другие

Фото: Fotobank / Gary Merrin / Keystone / Getty Images

«Я хотел бы жить в викторианскую эпоху и быть окруженным изысканным хаосом»
На всех концертах Queen Фредди Меркьюри использовал микрофон с прикрепленной к нему незаконченной стойкой. Этот отличительный знак, ставший визитной карточкой певца, появился в годы первых выступлений в Англии — еще в составе группы Wreckage

Фото: Gus Stewart / Redferns / Getty Images / Fotobank

«Люди продолжают влюбляются и расставаться — этот процесс бесконечен, а я продолжаю писать про это песни»
Фредди Меркьюри известен не только своим участием в группе Queen, но и сольной карьерой. Так, первый альбом певца Mr. Bad Guy вышел в 1985 году. Впоследствии две песни оттуда «Made in Heaven» и «I Was Born to Love You» были включены в альбом «Made in Heaven», выпущенный Queen в 1995 году. В 1987 году Фредди Меркьюри выпустил сингл «The Great Pretender». А в 1988 году вышел совместный альбом Меркьюри и испанской оперной певицы Монтсеррат Кабалье Barcelona

Фото: John Rodgers / Redferns / Getty Images / Fotobank

«На сцене я экстраверт, ну а каков я в жизни — это совсем другая история»
Имидж Фредди Меркьюри с самого начала его популярности вызывал много вопросов насчет его ориентации, но певец уклонялся от разговоров на тему его личной жизни, отшучивался или отвечал расплывчато

Фото: Ed Perlstein / Redferns / Getty Images / Fotobank

«Когда я смотрел голливудские фильмы, где действие происходило в роскошных домах, я думал о том, что хочу такой же. Теперь он у меня есть, но для меня было важнее заработать на этот чертов дом, чем в него переехать. Я, видимо, из тех людей, которые, когда добиваются чего-то, теряют к этому интерес»

Фото: AP / Mark Allan

«Я не собираюсь изменить мир. Самое важное для меня — это счастье: быть счастливым и получать удовольствие от жизни. Я хочу радоваться жизни на полную катушку в течение оставшихся мне лет»
Слухи о том, что Фредди Меркьюри инфицирован ВИЧ, появились в середине 1980-х, однако музыкант до последних дней жизни отрицал их. А с 1989 года проявились сильные изменения во внешности певца, он сильно похудел. В тот период Меркьюри, кроме альбома Barcelona, смог записать песни к трем альбомам Queen. При его жизни было выпущено два альбома — «The Miracle» (1989 год) и «Innuendo» (1991 год). Кроме того, к песням этих альбомов было снято несколько видеоклипов. К «Innuendo» клипы снимались в черно-белом варианте, чтобы завуалировать плохое физическое состояние вокалиста. После смерти Фредди Меркьюри оставшиеся члены группы, использовав записи его голоса, смогли выпустить в 1995 году последний альбом Queen — «Made in Heaven»

Фото: AP

«Не хочу попасть в рай после смерти: ад гораздо лучше. Только подумайте о тех интереснейших людях, которых вы сможете там встретить, и вы тоже захотите там оказаться»
24 ноября 1991 года, на следующий день после официального объявления о том, что певец инфицирован ВИЧ, Фредди Меркьюри умер в своем доме в Лондоне от бронхопневмонии, развившейся на фоне СПИДа. Похороны Меркьюри прошли в закрытом режиме — присутствовали только родные и близкие; его тело было кремировано. Только его семья и Мэри Остин знают, где покоится прах музыканта — таким было его желание

Фото: AP / MARCO ARNDT

«Я не думаю о том, будут ли меня помнить после смерти. Это уже не мое дело. Я же буду мертв, какая мне к черту разница»
В 2002 году Фредди Меркьюри занял 58 место в опросе «100 величайших британцев», организованном телекомпанией BBC. В 2005 году журнал Blender провел опрос, по результатам которого Меркьюри стал вторым среди вокалистов (и первым среди мужчин-вокалистов). В 2008 году журнал Rolling Stone поставил певца на 18 место в списке «100 величайших вокалистов всех времен по версии журнала Rolling Stone»

Фото: Dave Hogan / Hulton / Getty Images / Fotobank

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