ЮНЕСКО внесла древний Херсонес в «красные списки»

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО внес древний город Херсонес Таврический и его хору в список объектов, находящихся под угрозой. Соответствующее решение было принято в рамках 48-й сессии, которая состоялась в южнокорейском Пусане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Помимо древнего Херсонеса, в «красный список» попал исторический центр города Парамарибо в Суринаме и Древний город Тир в Ливане. В комитете призвали к укреплению международного сотрудничества в целях предотвращения незаконного оборота культурных ценностей, происходящих с территории Крыма.

Как сообщили «Ъ» в правительстве Севастополя, решение политическое и было принято под давлением Украины. По словам чиновников, помимо древнего Херсонеса, организация планировала включить в «красный список» и озеро Байкал. Однако российской делегации, которая принимала участие в мероприятии в качестве наблюдателя, удалось отменить это решение.

В самом музее-заповеднике, комментируя ситуацию, напомнили, что ЮНЕСКО не взаимодействует с Херсонесом Таврическим с 2014 года, не принимает никакие документы и, соответственно, не может быть объективной.

Ранее в МИД РФ заявили, что реальная угроза для Херсонеса исходит именно от Украины, потому что уникальные памятники Крыма регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. В ведомстве назвали этот шаг «опасной тенденцией к политизации сугубо экспертного органа ООН».

Херсонес Таврический был включен в список ЮНЕСКО в 2013 году. С 2024 года власти Украины добиваются его включения в список объектов, находящихся под угрозой разрушения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приглашал представителей ЮНЕСКО лично приехать на полуостров и ознакомиться с ситуацией, однако этого до сих пор не произошло.

Александр Дремлюгин, Симферополь