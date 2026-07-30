Медведев заявил об «очень важной точке» завершения СВО

Украинский конфликт, безусловно, закончится победой России, считает зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, сейчас страна находится в «очень важной точке завершения» СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Об этом господин Медведев заявил на форуме «Гвардейск». Он выступил перед 17 добровольцами «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты», которые скоро отправятся в зону спецоперации.

Дмитрий Медведев выразил надежду, что молодогвардейцы «внесут свою лепту в нашу победу». «Единственное, что я хотел бы вам сказать. Берегите себя. Нам нужна победа, но не любой ценой»,— сказал зампред Совбеза (цитата по «РИА Новости»).