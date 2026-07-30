Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Медведев заявил об «очень важной точке» завершения СВО

Украинский конфликт, безусловно, закончится победой России, считает зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, сейчас страна находится в «очень важной точке завершения» СВО.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Об этом господин Медведев заявил на форуме «Гвардейск». Он выступил перед 17 добровольцами «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты», которые скоро отправятся в зону спецоперации.

Дмитрий Медведев выразил надежду, что молодогвардейцы «внесут свою лепту в нашу победу». «Единственное, что я хотел бы вам сказать. Берегите себя. Нам нужна победа, но не любой ценой»,— сказал зампред Совбеза (цитата по «РИА Новости»).

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд